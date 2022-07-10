دعاء الاستخارة وطريقة صلاة الاستخارة

عندما تصيبنا الحيرة في أمر ما فإننا نلجأ إلى صلاة الاستخارة، ومعناه أنك تطلب الخيرة من الله.

ونصلي الاستخارة لأن الأمر يكون مفصلا وجوهريا في حياتنا، فالبعض يبحث دعاء الاستخارة للزواج، والبعض الآخر يريد دعاء الاستخارة للخطوبة.

عليك العلم أن الدعاء واحد مهما تغير نيتك ومرادك منه.

1-دعاء الاستخارة:-

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ.

اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (تقول مرادك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ..

اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وأقدر لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أرضني بِهِ. (تقول مرادك)

2-طريقة صلاة الاستخارة:-

1- تنوي أنك تريد صلاة الاستخارة لأمر ما، لسفر ،لزواج، لخطوبة، لوظيفة…الخ.

2- تتوضأ وضوء الصلاة.

3- تصلي ركعتين، ومن السنة أن تقرأ في الأولى سورة الكافرون بعد الفاتحة، وتقرأ في الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة.

4- ثم بعد الانتهاء من الركعتين ترفع يديك،وتبدأ دعائك بالثناء على الله، ثم تدعو بالصلاة الإبراهيمية (اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبراهيم وَعَلَى آلِ إبْرَاهيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ…إلى آخرها).

5- تدعو دعـاء الاستـخارة، وتذكر فيه حاجتك، أي إذا وصلت عند قول: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ.. هنا تذكر الشيء الذي تريده.

*إن كنت تبحث عن دعاء الاستخارة للزواج تقول: “اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (الزواج من بنت فلان ابن فلان) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ”.

6- تقول الدعاء مرتين، مرة بالخير والأخرى بالشر، ثم تصلي الصلاة الإبراهيمية مرة أخرى.

كانت هذه هي خطوات صلاة الاستخارة، وهنا تتوكل على الله وحده تاركا الأمر له.

3-أفضل وقت لصلاة الاستخارة:-

أفضل وقت لصلاة الاستخارة هو الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر.

لأن هذا الوقت له قدسية خاصة إذ ينزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا.

في هذا المقال تحدثنا عن دعاء الاستخارة، وكيف تكون صلاة الاستخارة، وعرضنا صلاة الاستخارة للزواج، وذكرنا أفضل وقت لصلاة الاستخارة…وفقك الله لما فيه الخير.