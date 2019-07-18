حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الجمعة 19/7/2019.. الاعتدال على السواحل الشمالية وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة

درجات الحرارة اليوم باتت احد أبرز اهتمام غالبية المواطنين على شبكة الأنترنت، خلال هذه الفترة، حيث بدأت حالة الطقس التي شهدت موجة حرّ شديدة اجتاحت مختلف أنحاء الجمهورية خلال اليومين وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بالتراجع التدريجي منذ يوم الخميس، وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في بيانها لحالة الطقس عبر موقعها الرسمي سوف تسود غدأ الجمعة 19/7/2019 حالة من اعتدال الطقس على السواحل الشمالية وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، في حين يكون شديد الحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ولطيف ليلًا، ويرافق هذه الحالة انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على بعض مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 19 يوليو

حالة الطقس الجمعة 19 يوليو 2019

أشارت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيانها حول توقعاتها لحالة الطقس، إلى أن يوم الجمعة يسود على السواحل الشمالية طقس معتدل، بينما يكون حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على باقي انحاء البلاد نهارًا ليصبح لطيفًا ليلا، كما ستظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وغالبية الرياح شمالية غربية معتدلة، وتنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، وتكون الرياح نشطة على خليج السويس مما يؤثر على الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19/7/2019

سوف تكون درجات الحرارة اليوم حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية ليوم الجمعة 19/7/2019 ولمدة 24 ساعة كما يلي:

المدينة الدرجة الصغرى الدرجة العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 32

الاسكندرية 24 31

بلطيم 23 31

مطروح 22 29

السلوم 21 30

سيوة 23 36

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 26 38

نخل 22 34

نويبع 25 35

طابا 23 34

كاترين 18 33

الطور 22 37

بني سويف 26 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 28 42

قنا 31 43

الاقصر 30 45

أسوان 31 46

ابو سمبل 28 45

الوادي الجديد 30 45