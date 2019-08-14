درجات الحرارة المتوقعة الثلاث أيام المقبلة من هيئة الأرصاد الجوية.. وتغيرات تطرأ على الطقس ما بين حرارة ورطوبة

تعيش البلاد حالة من التقلبات الجوية نحو الارتفاع التدريجي بالدرجات، حيث يتوقع بعض الخبراء من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون الطقس خلال ثلاث أيام من الآن، مائلاً للحرارة على سواحل مصر الشمالية، وشديد الحرارة نهاراً على كافة أجزاء البلاد ويكون لطيفاً بالليل، وتقل الرؤية أثناء الشبورة المائية على شمال البلاد في الصباح.

درجات الحرارة اليوم

سجل طقس اليوم الأربعاء طقساً مائلاً للحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة 39 درجة بالقاهرة، بينما بلغت درجات الحرارة على السواحل الغربية والشمالية 34 درجة، وسجلت على محافظات جنوب وشمال الصعيد درجة حرارة تراوحت بين 40 إلى 42 درجة، وسجلت الرطوبة على مناطق مصر الشمالية نسبة بلغت 90%، بينما كانت 80% على الوجه البحري ومحافظة القاهرة، و20% على مناطق الجنوب، و65% على الصعيد شمالاً.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن يكون طقس غدا الخميس طقساً مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد، حيث تبلغ درجة الحرارة 41 درجة بالقاهرة، بينما تبلغ درجات الحرارة على السواحل الغربية 36 درجة، بينما على السواحل الشمالية 34 درجة، وتسجل على محافظات جنوب وشمال الصعيد درجة حرارة تراوحت بين 42 إلى 43 درجة، ودرجة الحرارة على الغردقة وجنوب سيناء تسجل 39، وتسجل الرطوبة على مناطق مصر الشمالية نسبة بلغت 90%، بينما كانت 80% على الوجه البحري ومحافظة القاهرة، و20% على مناطق الجنوب، و65% على الصعيد شمالاً.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة المقبلة

ومن المتوقع أن يكون طقس يوم الجمعة المقبل طقساً معتدل الحرارة على سواحل مصر الشمالية، بينما شديد الحرارة نهاراً على باقى الأجزاء، ولطيف ليلاً، حيث تبلغ درجة الحرارة 39 درجة بالقاهرة، بينما تبلغ درجات الحرارة على السواحل الغربية 32 درجة، بينما على السواحل الشمالية 32 درجة، وتسجل على محافظات جنوب وشمال الصعيد درجة حرارة تتراوح بين 42 إلى 44 درجة، ودرجة الحرارة على الغردقة وجنوب سيناء تسجل 41، وتسجل الرطوبة على مناطق مصر الشمالية نسبة تبلغ 90%، بينما تكون 80% على الوجه البحري ومحافظة القاهرة، و20% على مناطق الجنوب، و50% على الصعيد شمالاً.