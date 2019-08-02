دار الافتاء تحدد موعد عيد الأضحى المبارك ويوم عرفات وأول أيام ذي الحجة

في بيان رسمي لها أعلنت دار الافتاء المصرية مساء يوم الخميس الرؤية الشرعية واستطلاع هلال شهر ذي الحجة1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية، وعليه تم تحديد بداية شهر ذي الحجة المحرم غداً الجمعة الثاني من اغسطس، وأن الأحد الموافق 11 من اغسطس سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وبذلك يكون تاريخ وقفة عرفات يوم السبت العاشر من اغسطس، حيث تم استطلاع وتحري هلال شهر ذي الحجة في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، وتتوافق الدول العربية مع السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة، وذلك لتوحيد موعد وقفة عرفات في كل مكان.

موعد أول أيام عيد الاضحي المبارك 2019 في مصر

جاء اعلان دار الافتاء المصرية بخصوص استطلاع هلال شهر ذي الحجة،أن المحكمة العليا السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 هجرية اليوم الخميس الاول من اغسطس 2019،على ان يكون غدا الجمعة الموافق 2 اغسطس هو اول ايام ذي الحجة، وعليه فإن الوقوف بعرفات سيكون يوم السبت الموافق 10 اغسطس،وبذلك يكون يوم الاحد الموافق 11 اغسطس هو اول ايام النحر وكل عام وانتم بخير.

موعد يوم عرفة 1440 هجرية 2019 ميلاديا



يوم عرفة هو يوم وقفة الحجاج ويعتبر يوم عظيم يستحب فيه الغسل والصيام والانشغال بالاعمال والطاعات والادعية التي تقرب المسلم الى ربه،وقد قرنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم بان الحج يتمثل في يوم عرفة،وموعد وتوقيت يوم عرفة يسبق يوم عيد الاضحى بيوم واحد اي في تاريخ يوم 9 من كل شهر ذي الحجة سنوياً.

فضل أول عشر ايام من ذي الحجة

تعتبر من الايام العظيمة،والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة،حيث أوصى بها الله عز وجل في قوله (والفجر وليال عشر) تقبل الله منا ومنكم جميعآ.