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دار الإفتاء تعلن مواقيت صلاة عيد الإضحى في جميع المحافظات 1443هجرياً

محمد هشام فاروق

وفقاً للحسابات الفلكية فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن وقفة عرفات 1443 هجريا هو يوم الجمعة 2022-7-8، ويكون يوم عيد الأضحى المبارك هو السبت 2002-7-9.

موعد صلاة عيد الإضحى

موعد صلاة عيد الإضحى

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية بالنحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 هـ

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القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

طابا: 513

سانت كاترين 5:18

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بني سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:49

نوييبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23

محمد هشام فاروق

محمد هشام فاروق، طالب لدى كُلْيَة التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم جامعة أسوان، صانع محتوى مبتدأ وصحفي تحت التمرين


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