دار الإفتاء تعلن مواقيت صلاة عيد الإضحى في جميع المحافظات 1443هجرياً

وفقاً للحسابات الفلكية فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن وقفة عرفات 1443 هجريا هو يوم الجمعة 2022-7-8، ويكون يوم عيد الأضحى المبارك هو السبت 2002-7-9.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية بالنحو التالي:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

العريش 5:13

الطور 5:20

طابا: 513

سانت كاترين 5:18

شرم الشيخ 5:19

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بني سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:49

نوييبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23