دار الإفتاء تعلن مواقيت صلاة عيد الإضحى في جميع المحافظات 1443هجرياً
وفقاً للحسابات الفلكية فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن وقفة عرفات 1443 هجريا هو يوم الجمعة 2022-7-8، ويكون يوم عيد الأضحى المبارك هو السبت 2002-7-9.
كما أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية بالنحو التالي:
القاهرة 5:26
الجيزة 5:26
الإسكندرية 5:28
بورسعيد 5:19
السويس 5:21
العريش 5:13
الطور 5:20
طابا: 513
سانت كاترين 5:18
شرم الشيخ 5:19
دمنهور 5:27
طنطا 5:25
المنصورة 5:23
الزقازيق 5:24
بنها 5:25
شبين الكوم 5:26
كفر الشيخ 5:25
الفيوم 5:29
بني سويف 5:28
المنيا 5:32
أسيوط 5:33
سوهاج 5:32
قنا 5:29
أسوان 5:32
أبو سمبل 5:41
مرسى مطروح 5:39
الغردقة 5:22
الخارجة 5:40
الإسماعيلية 5:20
دمياط 5:20
السلوم 5:49
نوييبع 5:15
حلايب 5:21
شلاتين 5:23