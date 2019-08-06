دار الإفتاء المصرية تقدم 21 معلومة عن أضحية العيد وأهم شروط الأضحية والمضحي

يستعد المسلمون في مصر والعالم العربي لأستقبال مناسبة من أهم المناسبات التي تأتي كل عام، وهي عيد الاضحي المبارك والذي يحتفل فيها المسلمين بذبح الأضاحي وتوزيعها علي الفقراء وغير القادرين، ومن أجل ذلك نشرت دار الإفتاء المصرية علي الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع فيسبوك معلومات سريعة عن أحكام ذبح الأضحية في عيد الأضحي المبارك، حيث تحدثت عن أهم الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأضحية.

يجب أن تكون الأضحية سليمة تماماً من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضرراً صحياً أو كمياً

يجزئ في الأضحية الشاة عن الواحد، والبدنة الجمل أو الناقة، والبقرة أو الجاموس، تجزئ كل منهما عن سبعة، بشرط أن يقل نصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع

لابد أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والغنم ضأناً كانت أو معزاً ذكوراً كانت أو إناثاً

علي المضحي أن ينوي الذبح تقرباً إلى الله تعالي

ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة

لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري

الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر، للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء، وإن كانوا غير مسلمين

إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها

يسن استقبال القبلة بالأضحية، وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها

لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئاً من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة

يسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، لأنه قربة، ويجوز له الإنابة، ويجب عليه ألا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلاً ومدرباً

وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلي غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة

يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين

لابد من التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها

لا تذبح الأضحية بحضرة الأخرى

لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها، للتمكين من ذبحها

لابد من الترفق عند الذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع

لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، قال الله تعالي (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا)

لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري

يجوز لمن صعب علية إقامة سنة الأضحية بنفسه، أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق صك الأضحية