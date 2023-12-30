خيبة أمل كبيرة لبيومي فؤاد بعد سحب فيلم «الخميس اللي جاي» بإيرادات 165 جنيه فقط

قررت الشركة المنتجة لفيلم “الخميس اللي جاي” سحبه من جميع دور العرض السينمائي، بسبب ضعف إيراداته، وكان آخر رقم حققه في شباك تذاكر السينما يوم الأربعاء الماضي، 165 جنيها فقط في صدمة فنية لكل صناع الفيلم.

وحقق فيلم «الخميس اللي جاي»، بنحو 3 ملايين و938 ألفا خلال شهرين وعشرة أيام فقط.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، وإخراج حسن صالح.

قصة فيلم الخميس اللي جاي

تدور أحداثه في إطار كوميدي والتشويق من خلال مكان مهجور به لعنة لكل من يقترب منه، وعلى بعض الأشخاص معرفة ماذا يحدث وتفسير الأزمات التي تحدث لهم.