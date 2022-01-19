خناقة كارفور المعادي تشغل السوشيال ميديا.. (فيديو)

تداول رواد السوشيال ميديا مشاجرة حدثت داخل كارفور سيتي سنتر المعادي بين زبائن والعاملين في الهايبر فى منطقة ثلاجات الأجبان.

لم يصدر أى بيان حتى الأن عن كارفور المعادي يوضح سبب المشاجرة أو ما حدث فيها وإلى أين انتهت.

والأشخاص داخل الفيديو يوضحون أن أحد الموظفين العاملين فى قسم الاجبان كان يحمل سكين ربما يستخدمه في عمله ولكنه روع المواطنين الذين جاءوا للتسوق داخل كارفور المعادي عندما قفز حاملاً السكين في وسط الهايبر على حد وصف أحد المواطنين في الفيديو.

تم تداول فيديو خناقة كارفور المعادي بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك وسط تعليقات في معظمها غاضبة من إدارة هايبر ماركت كارفور الشهير، والبعض الأخر ساخر لم يخلو من روح الدعابة المصرية.

ورغم أن مدير كارفور مصر جان لوك جرزياتوا فرنسي الجنسية إلا أن أسلوب الإدارة الفرنسي لم ينعكس تماما على سلوك العاملين وقت حدوث المشاجرة ، حيث يتضح عدم وجود نظام أوسيطرة على العاملين في حال حدوث المشاجرة ولا يوجد مسئول لضبط الأمن أو تهدئة المواطنين ، وحل المشكلة التى قد تكون بسيطة.

ورغم كل ما أثير والانتقادات الكثيرة الموجهة لإدارة كارفور المعادي لم تصدر الإدارة أية بيانات أو توضح سبب المشاجرة وهل تمت أى تحقيقات في الأمر وعلى من تقع عاقبة حدوث هذه الفضيحة الكبيرة لأكبر هايبر ماركت في مصر والإمارات.

وتعتبر محلات كارفور سلسلة مراكز تجارية عالمية فرنسية وهي من أكبر السلاسل التجارية في العالم من حيث الحجم وثاني أكبر مجموعة لمنتجات التجزئة في العالم من حيث الدخل بعد وول مارت، ولدى كارفور حوالي 1500 هايبر ماركت، إضافةً إلى المتاجر الصغيرة مثل كارفور إكسبريس، كارفور سيتي وكارفور سيتي كافيه وغيرها.

أطلقت شركة “ماجد الفطيم”، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، “كارفور” في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير “ماجد الفطيم” حاليًا أكثر من 320 متجر كارفور موزعة على 16 دولة لتلبية حاجات 750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل “كارفور” أكثر من 37,000 موظف.