خناقة في الشارع بين لاعب الأهلي ياسر إبراهيم وأحد المشجعين

كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى جميع الشعوب وهي رياضة عالمية لا يختلف في حبها معظم الناس, هي رياضة تجذب العالم بأكمله بمختلف الجنسيات والأعمار, وفي الفترة الأخيرة زاد حب المصريين لكرة القدم وذلك بعد احتراف اللاعب المصري العالمي محمد صلاح, أصبح الشعب المصري كله يهتم بتشجيع كرة القدم المحلية والعالمية.

خناقة لاعب الأهلي ياسر إبراهيم

انتشر فيديو يتداوله رواد التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس 11 من أغسطس عن خناقة بين اللاعب “ياسر إبراهيم” وهو لاعب في النادي الأهلي المصري وأحد المشجعين, وكشفت إحدى المصادر المقربة من اللاعب ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول بكرة القدم للنادي الأهلي أحداث المشادة التي وقعت بين ياسر إبراهيم وأحد المشجعين خلال تواجد ياسر إبراهيم في أحد الأماكن العامة, حيث اعتدي اللاعب ياسر إبراهيم علي أحد المشجعين في الشارع بسبب مشادة لفظية نشأت بينهم في أحد الأماكن العامة مما أدى إلى تدخل بعض شهود العيان لفض المشاجرة, اتضح بعد ذلك بأن المشجع الزملكاوي استفز اللاعب ياسر إبراهيم بحديثه عن الموسم الكروي الكارثي للنادي الأهلي مما أدى إلى انفعال اللاعب والاعتداء عليه بالضرب.

أسرع شهود العيان إلى فض الاشتباك بين اللاعب ياسر إبراهيم ومشجع نادي الزمالك.

قد اتصل مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ هاتفياً باللاعب ياسر إبراهيم للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب والتعرف على أحداث تلك المشاجرة التي قامت بين مشجع الزمالك واللاعب ياسر إبراهيم, حيث قام سيد عبد الحفيظ بإعطاء بعض النصائح لياسر إبراهيم.

نفي سيد عبد الحفيظ وقوع أي غرامات على اللاعب ياسر إبراهيم كما زعم بعض رواد التواصل الاجتماعي.

معلومات عن لاعب الأهلي “ياسر إبراهيم”