خلافات أسرية تنهي حياة زوجة على يد زوجها بالصف

اعترف الزوج المتهم بقتل زوجته في مدينة الصف، بصحة الاتهامات التي أسندت إليه، وأضاف أن المشادة الكلامية بينه وبين زوجته بسبب خلاف أسرية، وهو ما جعله يعتدي عليها اعتداءً أدى إلى مقتلها، كما قام المتهم بإرشاد المباحث على الأداة التي استخدمها.

ورد إلى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها بمدينة الصف داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وظهر من نتائج التحريات أن عامل قام بالاعتداء على زوجته بآلة حادة بسبب خلافات أسرية مما أدى في النهاية إلى مقتلها.

تم إلقاء القبض على المتهم، وتم عمل اللازم من إجراءات قانونية، ثم تولت النيابة العامة التحقيقات.

وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وناظر ضباط المباحث جثة القتيلة، واستمعت النيابة لأقوال الشهود العيان، وأفراد من أسرة القاتل والزوجة المقتولة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بالدفن، وتولت التحقيق.