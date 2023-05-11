أخبار مصر

خطوة جديدة في برنامج الخصخصة.. هل تخطط الحكومة المصرية لبيع “المصرية للاتصالات” بسعر أقل من السوق؟

أحمد كِشك

أعادت الحكومة المصرية إطلاق خطتها لبيع حصة إضافية بنسبة 10٪ في المصرية للاتصالات عبر البورصة المصرية، وفقًا لمصادر مطلعة في البورصة.

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ويتوقع أن تبدأ الشركة العمل على نشرة الطرح هذا الأسبوع، بعد أن تم تحديد سعر العرض الإرشادي عند 22.5 جنيهًا للسهم، وهو أقل بقليل من سعر الإغلاق الأخير الذي كان يبلغ 23.14 جنيهًا مصريًا.

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ومن المتوقع أن يصل حجم الطرح إلى 3.8 مليار جنيه مصري، مما سيمثل خطوة هامة نحو تحقيق هدف الحكومة في برنامج الخصخصة، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.

وتعد المصرية للاتصالات واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات، حيث تقدم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت والبيانات والشبكات، وتحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين في البورصة المصرية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال برنامج الخصخصة، الذي يشمل بيع حصص في الشركات الحكومية للمستثمرين الخاصين وتحرير قطاعات الاقتصاد من القيود والتحديات التي أثرت على التنمية الاقتصادية في الماضي.

ويعتبر بيع الحصة الإضافية في المصرية للاتصالات في البورصة مهمًا للمستثمرين والمتداولين في البورصة المصرية، حيث يمكن أن يؤثر على أداء الشركة والقطاع بشكل عام، ويتوقع أن يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك

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أحمد كِشك

كاتِب، وشاعر، ومعلق صوتي، ومُصمم ومُطوِر مواقع وتطبيقات.

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تعليق 1
  1. علاء خالد يقول

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    الرد
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