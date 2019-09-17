خطوات وتكاليف إستخراج جواز سفر مصري
إستخراج باسبور للأطفال
يحق لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية استخراج جواز سفر مصري بمجرد التوجه إلى مقر الجوازات الخاص بمحل إقامته واتباع الخطوات التالية
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري
- التوجه إلى مقر الجوازات الخاص بمحل الإقامة.
- سحب استمارة استخراج جواز سفر مجاناً وملئ البيانات.
- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
- شهادة الموقف من التجنيد للذكور وصورة منها.
- عدد 3 صور شخصية خلفية بيضاء.
- في حالة عدم إثبات الزواج في البطاقة يتم إحضار وثيقة زواج مميكنة مع كتابة إقرار بتغير الحالة الاجتماعية في البطاقة مستقبلاً.
- شهادة ميلاد كمبيوتر بالنسبة للأطفال او من هم دون 16 عام.
- المؤهل الدراسي وصورة منه أن لم يتم إثباته في بطاقة الرقم القومي.
يرجى العلم ان الأطفال من عمر يوم يتم استخراج جواز سفر خاص بهم عن طريق الام او الاب.
تكاليف استخراج جواز سفر مصري
|الخدمة
|السعر
|استخراج او تجديد جواز السفر
|380 جنيه
|بدل فاقد او تالف لجواز السفر
|515 جنيه
|تأمين جواز السفر في حالة عدم وجود مؤهل دراسي
|430 جنيه مصري
بعد مراجعة الموظف المختص للبيانات ودفع الرسوم المقررة يتم استلام الجواز في خلال 4 أيام.