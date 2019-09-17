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خطوات وتكاليف إستخراج جواز سفر مصري

إستخراج باسبور للأطفال

بواسطة رضوى علي 0
استخراج باسبور مصري 2019 جواز سفر مصري باسبور

يحق لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية استخراج جواز سفر مصري بمجرد التوجه إلى مقر الجوازات الخاص بمحل إقامته واتباع الخطوات التالية



الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري 

  • التوجه إلى مقر الجوازات الخاص بمحل الإقامة.
  • سحب استمارة استخراج جواز سفر مجاناً وملئ البيانات.
  • بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
  • شهادة الموقف من التجنيد للذكور وصورة منها.
  • عدد 3 صور شخصية خلفية بيضاء.
  • في حالة عدم إثبات الزواج في البطاقة يتم إحضار وثيقة زواج مميكنة مع كتابة إقرار بتغير الحالة الاجتماعية في البطاقة مستقبلاً.
  • شهادة ميلاد كمبيوتر بالنسبة للأطفال او من هم دون 16 عام.
  • المؤهل الدراسي وصورة منه أن لم يتم إثباته في بطاقة الرقم القومي.


يرجى العلم ان الأطفال من عمر يوم يتم استخراج جواز سفر خاص بهم عن طريق الام او الاب. 

تكاليف استخراج جواز سفر مصري

 

الخدمةالسعر
استخراج او تجديد جواز السفر380 جنيه
بدل فاقد او تالف لجواز السفر515 جنيه
تأمين جواز السفر في حالة عدم وجود مؤهل دراسي430 جنيه مصري

 

بعد مراجعة الموظف المختص للبيانات ودفع الرسوم المقررة يتم استلام الجواز في خلال 4 أيام.



رضوى علي

    كاتبة ومحررة مصرية ، مواليد 1 يناير 1991، حاصلة على بكالوريوس الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مهتمة بمجال التدوين الإلكتروني، من هوياتي القراءة، السفر، قمت بإنشاء موقع زنقة الستات وهو موقع إجتماعي مهتم بما يخص المرأة والأسرة والمنزل وحاليا اقوم بالعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية.



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