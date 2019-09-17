خطوات وتكاليف إستخراج جواز سفر مصري

كاتبة ومحررة مصرية ، مواليد 1 يناير 1991، حاصلة على بكالوريوس الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مهتمة بمجال التدوين الإلكتروني، من هوياتي القراءة، السفر، قمت بإنشاء موقع زنقة الستات وهو موقع إجتماعي مهتم بما يخص المرأة والأسرة والمنزل وحاليا اقوم بالعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية.