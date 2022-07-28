خطوات تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ضد شركات توزيع الكهرباء

يوفر موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء خدمة إرسال شكوى للجهاز ضد شركات توزيع الكهرباء حيث يضمن الجهاز لمستهلك الكهرباء الحق في إيصال شكواه إلى الجهات الرسمية من أجل حل المشكلات التي تواجهه وكذلك تحسين الأداء وتوفير الاحتياجات الضرورية من الكهرباء بالجودة اللازمة.

ويوضح الموقع كيفية تقديم شكوى للجهاز في عدة خطوات في بدايتها يقوم الشاكي بتقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها في محافظته، وفي حالة عدم استجابة شركة توزيع الكهرباء وقيامها بحل الشكوى عندها يتوجه الشاكي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قسم شكاوى المواطنين واتباع الخطوات التالية كبداية لفحص الشكوى:

تقديم شكوى لجهاز تنظيم الكهرباء.

ملء نموذج الشكوى الخاص بالجهاز.

تسليم صورة من الشكوى السابق تقديمها لشركة توزيع الكهرباء.

أي مستندات أو إيصالات استهلاك أو طلب تركيب العداد.

بعد استيفاء هذه البيانات يقوم الجهاز بفحص المشكلة محل الشكوى وحلها والتواصل مع المستهلك.

يمكنك معرفة أنواع المشاكل أو الشكاوى التي يمكنك إرسالها من خلال النموذج الخاص بالشكاوى والمذكورة فيه أنواعها كالآتي:

ارتفاع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء.

عدم توفير خدمة توصيل التيار الكهربي.

الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

كثرة المشاكل الفنية والأعطال الكهربائية.

تأخر إرسال الفواتير الشهرية وقراءات العداد.

خطوات تقديم شكوى للكهرباء

بعد الدخول علي موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والضغط علي تبويب حماية المستهلك اضغط علي كلمة إرسال شكوى واتبع الخطوات التالية لإرسال الشكوى:

إدخال بيانات المشترك من اسم ورقم قومي وعنوان. يحدد الشاكي نوع المكان سواء كان (فرد – شركات –أخرى) وكذلك نوع النشاط للمكان (منزلي – تجاري- صناعي – زراعي – خدمي). يختار الشاكي نوع الشكوى المراد تقديمها من الأنواع السابق ذكرها. في حالة الرغبة في كتابة صيغة لنوع شكوى غير مذكور يكتب الشاكي شكواه في خانة ملاحظات تفصيلية للشكوى. يستكمل الشاكي استيفاء بياناته من اسم مقدم الشكوى وعنوانه وطرق الاتصال به.

الطرق المتاحة لتقديم وإرسال الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء