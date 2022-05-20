خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022 من خلال الرابط الإلكتروني

نستعرض لكم من خلال تقريرنا هذا أهم الخطوات التي تحتاجون إليها من أجل أن تقومون بتغيير بيانات الرقم القومي وربطها برقم الهاتف المحمول الذي تمتلكونه حيث إزدادات عليها عمليات البحث من خلال محرك جوجل خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد التشديد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ربط البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول الذي يمتلكه صاحب البطاقة التموينية ونحن بدورنا من خلال السطور التالية سنستعرض لكم أهم هذه الخطوات فتابعونا.

تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022

يتيح موقع دعم مصر الإلكتروني إمكانية تغيير بيانات البطاقة التموينية بكل سهولة حيث أصبحت أكثر الخدمات الآن إلكترونيه وذلك للتسهيل على المواطن وتوفير الوقت وعدم التعرض للتزاحم علي مكاتب التموين المتوفرة في أرجاء جمهورية مصر العربية ، وتجدر الإشارة أن الوزارة قد شددت على ضرورة قيام المواطنين بتحديث بيانات البطاقة التموينية وذلك عبر الموقع أو من خلال الرقم المخصص للخط الساخن التابع لوزارة التموين الذي يتلقى الرسائل النصية المدرج بها البيانات التي تريد تحديثها وعلى جانب آخر نوهت الوزارة أنه سيتم إيقاف البطاقات التي لم يتم تحديث بياناتها أو ربطها يبرقم المحمول التابع لصاحبها وذلك لإرسال له جميع التنبيهات اللازمة خطوات تغيير بيانات البطاقات التموينية من خلال هذه الفقرة سنعرض لكم مجموعة من الخطوات التفصيلية التي يمكنكم السير من خلالها لتحديث بيانات البطاقات التموينية ببساطة من المنزل وذلك من خلال اتباع الآتي المبين بالنقاط الآتية: