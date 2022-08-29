خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل … وهذا هو مصير الممتنعين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق عن مد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية وذلك حتى الثلاثين من شهر سبتمبر القادم، بدلاً من نهاية أغسطس الحالي وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين وتجنباً لإيقاف وتعطيل البطاقات التموينية، هذا ونوضح لكم في التالي خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.

خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

الجدير بالذكر أنه يمكن تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية من خلال ثلاث طرق، هي كالتالي:

أولاً، يتم التسجيل عبر موقع دعم مصر أو عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

ثانياً، يمكن التسجيل من خلال المكاتب التموينية، وذلك لمن تم إرسال رسالة على بون تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية قبل أن تنتهي المدة المحددة في الثلاثين من أغسطس الجاري.

يمكن لكل المتأخرين عن تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية إنجاز الأمر عبر موقع دعم مصر، فقط اتبع التالي:

أولاً، يتم التوجه إلى موقع دعم مصر.

على المستخدم إدخال رقم البطاقة التموينية والذي يتكون من اثنا عشر رقماً ثم يتم الضغط على كلمة التالي.

على المستخدم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية ثم الضغط على كلمة “ارسال الرقم السري”.

تجدر الإشارة إلى أن المستفيدين يمكنهم التوجه لمكتب التموين وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة هو ورب الأسرة، ومن ثم يتم إتمام تسجيل رقم الموبايل على البطاقة.

مصير الممتنعين عن تحديث بياناتهم

على هامش ما سبق ذكره، كانت الوزارة قد أكدت بأن من يمتنع عن تسجيل رقم المحمول الخاص به على البطاقات التموينية خلال الفترة المحددة، فلن يكون بإمكانه الاستمتاع بالخدمات التموينية طوال الفترة المحددة، كما لن يتمكن من تنفيذ أي خدمات أخرى مثل استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد وغيرها من الخدمات المتعددة التي تقدمها وزارة التموين.

استثناء بعض الفئات من تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

من جانبه، كان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صد قرر استثناء بعض الفئات من قرار تحديث قاعدة بيانات المواطنين وهم كالتالي: