خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية 2021 وكم تبلغ قيمة الغرامات المالية التي يتم فرضها في حالة تأخير التجديد

يمتلك الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الدولة المصرية رخصة قيادة، وبالطبع توجد فترة صلاحية لكل رخصة ومعظمها ينتهي بمجرد انتهاء تلك الفترة المحددة لها والكثير من المواطنين لا يشعرون بهذا الأمر، لهذا يتساءل الكثير من المواطنين عن مبلغ غرامة رخصة القيادة المنتهية لعام 2021، كما أن هناك الكثير منهم يبحثون عن طريقة تجديد الرخصة حتى لا يتم فرض أي غرامات عليهم، والجميع منا يعلم أن الغرامات المالية تكون قيمتها عالية في بعض الأحيان ويتم إطلاق قيمتها بحسب سجل القيادة الخاص بمالك السيارة، لذلك بمجرد انتهاء صلاحية الرخصة يجب على المواطن تجديد الرخصة من وحدة المرور التابع لها.

قيمة الغرامة المفروضة على رخصة القيادة المنتهية 2021:

هناك الكثير من المواطنين داخل مصر يملكون رخص للقيادة سواء رخصة خاصة أو درجة ثالثة أو ثانية أو أولى، وبالطبع لكل رخصة مدة محددة تنتهي فيها، وهذا ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن قيمة تلك الغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد رخصة القيادة، كما أن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يملكون المال الكافي لتجديد الرخصة وعلى هذا الأمر فإن مدة صلاحية الرخصة تنتهي في الوقت المحدد، بحيث يضطرون إلى تأجيل تجديد الرخصة ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الغرامات يتم تطبيقها عليهم أيضا، وتأتي الغرامات المالية على النحو التالي:

في حالة تأخير تجديد الرخصة في مصر عن موعدها المقرر يقوم صاحب الرخصة بدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 300 جنيه مصري.

في حالة تأخير تجديد الرخصة ووجدت وحدة المرور أن هناك مخالفات على صاحب الرخصة نتيجة تجاوزه للسرعة المحددة في مكان ما يقوم بدفع مبلغ مالي تتراوح قيمته ما بين 300 إلى 1500 جنيه مصري.

يتم فرض مبلغ مالي باعتباره غرامة على الرخصة المنتهية في حالة تجديد الرخصة ووُجد على الشخص مخالفة تسبب فيها في توقف حركة المرور، ونتج عنه ازدحام في الطريق تصبح قيمة الغرامة من أول 300 جنيه وحتى 2000 جنيه مصري.

في حالة تأخير تجديد الرخصة ووُجد على المواطن مخالفة بسبب عدم وجود طفاية للحريق مع صاحب السيارة تكون قيمة المخالفة ما بين 300 جنيه إلى 600 جنيه مصري.

تجديد رخصة القيادة المنتهية 2021:

يبحث الكثير من المواطنين عن مبلغ غرامة رخصة القيادة المنتهية 2021 وخطوات تجديدها حتى لا يتعرضوا لغرامة التأخير، حيث أن كل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى إلى إدارة وحدة المرور التابع لها، وتقديم الأوراق التالية للمرور وبعدها ستحصل على رخصة قيادة جديدة.

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1/ صورة من بطاقة الرقم القومي.

2/ عدد 2 صورة شخصية حديثة للمواطن.

3/ نموذج وتسديد الرسوم وهي 540 جنيه مصري.

4/ شراء ملف من المرور تكلفته 15 جنيه.

5/ شهادة كشف طبي تكلفتها 200 جنيه.

6/ شهادة سداد المخالفات “شهادة براءة ذمة”.