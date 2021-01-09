خطوات الكشف عن القضايا بالرقم المدني 2021

قامت الحكومة المصرية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين بجمهورية مصر العربية، وذلك لمساعدة المواطنين للاستعلام عن المعاملات الحكومية بسهولة وبدون الازدحام أمام الهيئات الحكومية ومن هذه الخدمات الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي.

الكشف عن القضايا بالرقم المدني

للاستعلام عن القضايا أتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الحكومة المصري.

ستظهر أمامك صفحة بها عدة أقسام ، حدد تسجيل الدخول إلى الخدمات.

حدد “الاستعلام المحاكم” أدخل على القضية المستعلم عنها مع إدخال البيانات المطلوب.

ستتمكن من الاستفسار عن الحالات باستخدام الأرقام الوطنية بدلا من الطرق التقليدية.

الكشف عن أحكام القضايا

ادخل على موقع الحكومة المصرية. سيتم فتح الصفحة الرئيسية للموقع أختر “الخدمات الإلكترونية” ثم أختر “الاستعلام عن القضايا”. سيتم عرض الصفحة الخاصة بالاستعلام ومطلوب تسجيل بيانات ومنها “درجة المحكمة، معرفة نوع الدعوة، رقم الدعوة، سنة الدعوة”. أدخل البيانات الخاصة بالقضية المستعلم عنها ثم اضغط على “عرض التفاصيل”.

تطبيق للاستعلام عن القضايا

وفرت الحكومة تطبيق للهاتف المحمول يمكنك من الاستعلام عن القضايا بكل سهولة كل ما هو عليك: