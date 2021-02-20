خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل بعد تزايد الأمراض والأوبئة في الآونة الأخيرة، ما جعل المواطن في جمهورية مصر العربية مُعرض للإصابة بأي فيروس أو عدوى، حيث تقرر تطبيق التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات جديدة، بعد نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد بشكل كبير، وبحسب تصريحات وزير المالية فسوف يتم تطبيق المنظومة في محافظات “جنوب سيناء – أسوان – الأقصر – الإسماعيلية”، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأسر المصرية، بدون أعباء مالية تُذكر حتى في أكبر العمليات الجراحية، وسوف نوضح خلال السطور التالية خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل وموضوعات أخرى ذات صلة .

خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل 2021

توجه رب الأسرة للوحدة الصحية التابع لها سكنه .

فتح ملف عائلي يضم كافة افراد الأسرة .

يفحص الطبيب المختص جميع أفراد الأسرة وتسجيل بياناتهم وتاريخهم المرضي بدقة وبالتفصيل .

تحديد موعد آخر لمن لم يتمكن من الحضور من أفراد الأسرة للكشف عليه وتسجيل بياناته .

الاستفادة من كافة الخدمات الطبية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمراكز الطبية .

الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأمين الصحي

يستتطيع المواطن الاستفادة من التأمين الصحي الشامل حال تطبيقه في محافظته بشرط استيفاء بعض الأوراق التي يتم تقديمها إلى الوحدة الصحية أو المركز الصحي القريب من محل سكنه، والأوراق المطلوبة هي :

بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة .

شهادة ميلاد مميكنة للأطفال الغير بالغين في الأسرة، وبطاقة الرقم القومي للبالغين .

بطاقة الرقم القومي للزوجة .

مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

من المستهدف أن يتم تغطية جميع محافظات الجمهورية ودخولها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أنه نظرًا للكثافة السكانية العالية في بعض المحافظات فقد تم وضع جدول زمني لتطبيق المنظومة على مراحل وهي كالتالي :

المرحلة الأولى

تشمل محافظات الإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والسويس.

المرحلة الثانية

تشمل محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر وقنا ومطروح.

المرحلة الثالثة

تشمل محافظات الإسكندرية وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة.

المرحلة الرابعة

تشمل محافظات المنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم والوادي الجديد.

المرحلة الخامسة

تشمل محافظات المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية.

المرحلة السادسة

تشمل المحافظات المتبقية وهي القاهرة والقليوبية والجيزة .

إحصائية بأعداد المشتركين في المرحلة الأولى

استجاب أعداد كبيرة من مواطني محافظات المرحلة الأولى للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وصل عدد المشتركين إلى 3 ملايين و414 ألف و535 مواطنًا مصريًا، جاءت تفاصيلهم على النحو التالي :

عدد المشتركين من محافظة بورسعيد بلغ 654,776 مواطن .

عدد المشتركين من محافظة الإسماعيلية بلغ 939,301 مواطن.

عدد المشتركين من محافظة جنوب سيناء بلغ 84,567 مواطن .

عدد المشتركين من محافظة الأقصر بلغ 800 ألف مواطن.

عدد المشتركين من محافظة أسوان بلغ 753,229 مواطن .

عدد المشتركين من محافظة السويس بلغ 182,965 مواطن.

مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل

يحصل المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل على العديد من الخدمات والمميزات منها :