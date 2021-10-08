خطوات استخراج شهادة الميلاد بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية

وفرت الحكومة المصرية موقع إلكتروني رسمي لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية يسمي “بوابة مصر الرقمية” وتتمثل الخدمات مثل التموين، والأحوال المدنية، مركباتي، لذلك يحق للمواطن استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا بالرقم القومي بسهولة، لذا تابعونا لكي نتعرف على خطوات استخراج الشهادة بالتفصيل.

خطوات استخراج شهادة الميلاد بالرقم القومي إلكترونياً

يمكنك استخراج الشهادة بسهولة من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، من خلال إتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:

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قم بالذهاب إلي الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

ثم اختار خدمات مصلحة الأحوال المدنية.

ثم انقر على أيقونة إصدار شهادة ميلاد ميمكنة.

بعد ذلك اضغط على زر ابدأ الخدمة.

ثم حدد عدد النسخ التي ترغب في استخراجها.

ثم قم بملأ البيانات المطلوبة مثل أدخل الاسم رباعي، الرقم القومي وهكذا.

ثم اكتب اسم الأم والقسم التي تتبعه.

ثم اضغط على تسجيل طلب وانتظر بضع ثواني حتي يتم إفادتك برسالة تحتوي على موعد استلام الشهادة وكيفية الحصول عليها.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

يجب إتباع عدة خطوات للتسجيل في بوابة مصر الرقمية، وتلك الخطوات ما يلي:

ثم بالولوج إلي بوابة مصر الرقمية.

ثم اضغط على زر إنشاء حساب جديد.

ثم قم بإدخال الرقم القومي.

ثم اكتب الاسم ثم ادخل رقم الهاتف للحصول على رسالة نصية علي الهاتف تحتوي على رمز التفعيل.

وأخيراً قم بإدخال كلمة المرور والبريد الإلكتروني لإتمام تشغيل الحساب الخاص بك على موقع مصر الرقمية.