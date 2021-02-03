خطوات استخراج جواز السفر المصري إلكترونيًا .. الرسوم والمستندات المطلوبة

يعد جواز السفر المصري من الوثائق الهامة التي تثبت شخصية حاملها داخل وخارج الوطن، كما يسمح له بالسفر إلى بلاد أخرى بعد الحصول على التأشيرة لدخولها، ونظرًا لأهميتة، يتسائل الكثيرون عن خطوات استخراج جواز السفر المصري والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة وغيرها من الموضوعات ذات الشأن، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بالإجابة عن تلك التساؤلات، لعل الفائدة تعم على راغبي استخراج جواز سفر مصري .

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري

بطاقة الرقم القومى سارية لمن بلغ سن 16 سنة وما يزيد .

بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

(3) صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6 .

مستند التجنيد لمن بلغ 19 سنة من للذكور .

المؤهل الدراسى فى حال عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومى .

شهادة قيد دراسى للعام الحالي معتمد للطلبة والطالبات.

جواز السفر السابق فى حال الرغبة في التجديد.

مستند اثبات الحاله الاجتماعية بالنسبة للإناث.

السجل التجاري لأصحاب الشركات أو المشروعات.

استمارة جواز السفر نموذج 29 الجوازات .

الضمان المالى بقيمة 400 جنيه لمن لا يحمل شهادة تعليمية .

رسوم جواز السفر المصري

في حال تجديد جواز السفر

يتم دفع مبلغ 500 جنيه لمن يرغب في تجديد جواز السفر في حال انتهاءه .

رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة

مبلغ 135 جنية ثمن جواز السفر .

مبلغ 15 جنيه دمغة على قسيمة الزواج .

مبلغ 30 جنيه دمغة على قسيمة الطلاق .

واحد جنيه فقط دمغة على شهادة المعاملة العسكرية .

في حال عدم امتلاك صاحب الطلب لمؤهل دراسي، يقوم بتسديد مبلغًا وقدره 400 جنيه، على سبيل الضمان، ويتم استرداد المبلغ عند انتهاء مدة الجواز أو إلغائه .

خطوات استخراج جواز السفر المصري إلكترونيًا

الدخول إلى الموقع الرسمي لمصلحة الجوازات .

الضغط على اختيار إصدار وثائق السفر.

ظهور استمارة استخراج السفر .

ملء البيانات صحيحة وبكل دقة في نموذج 29 مجانًا.

تقديم الطلبات لمن لهم الحق في تقديم الطلبات بالنسبة للأزواج والأباء عن أبمائهم القصر .

اتباع الخطوات التي تظهر في الموقع .

سداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية “فيزا وماستر كارد” .

محتوى صفحات جواز السفر المصري

رقم جواز السفر .

الرقم القومي .

مكان الإصدار .

تاريخ الإصدار .

تاريخ الانتهاء .

إصدار السلطة .

صورة حامل جواز السفر .

الباركود المكون من “الرقم التسلسلي – رقم جهة الإصدار” .

الاسم .

مكان الميلاد .

تاريخ الميلاد .

المهنة .

الوضع العسكري باللغة العربية .

العنوان باللغة العربية .

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جواز السفر المصري