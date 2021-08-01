خطوات استخراج بطاقة تأمين صحي بدل فاقد أو تالف 2021

بطاقة التأمين الصحي لها الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها كل من يحملها، فهي توفر للفرد الخدمات العلاجية المختلفة بأقل الأسعار، ويحق لكافة الفئات من القوة العاملة والمعاشات والأرامل والمواليد الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي وفقًا للهيئة العامة للتأمين الصحي، كما أتاحت الهيئة إمكانية استخراج بطاقة التأمين الصحي بدل فاقد أو تالف عبر اتباع بعض الخطوات نذكرها لك في السطور القادمة.

خطوات استخراج بطاقة التأمين الصحي بدل فاقد أو تالف

للتمكن من استخراج بطاقة تأمين صحي بدل تالف أو فاقد عبر الهيئة العامة للتأمين الصحي، يجب توفر ما يلي:

نسخة من محضر يتم الإبلاغ به بفقدان البطاقة يتم اعتماده من قبل قسم الشرطة، ويفيد المحضر بفقدان البطاقة العلاجية.

توفر طابع تأمين صحي 20 قرش.

أن يقوم المتقدم للحصول على بدل تالف أو فاقد بإحضار استمارة بدل فاقد مختومة من جهة العمل.

تقديم صورة شخصية.

رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 4 جنيه.

عمل الكشف الطبي، ويتم هذا بواحدة من لجان التأمين الصحي.

تقديم صورة وأصل من الكشف الطبي عند التقدم بطلب استخراج بدل تالف أو فاقد من بطاقة التأمين الصحي.

في حالة تقديم طلب بدل تالف، يتم إحضار البطاقة التالفة حتى يتم الغائها.

كيفية استخراج بطاقة تأمين صحي للمرأة المعيلة