خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2021

شهدا موقع بوابة مصر الرقمية، وموقع دعم مصر، إقبالاً في الساعات الماضية بداية من شهر يوليو، حيث تم إتاحة فرص إضافة المواليد إلى بطاقة التموين وكذلك اضافة الزوج والزوجة الذين لم يقيدوا تموينياً، وقد تم القيام بذلك بعد أيام من إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رفع الحد الأدنى لمرتبات المقيدين ببطاقات التموين إلى 2400 جنيه.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين

ترصد «نجوم مصرية» خطوات اضافة المواليد والأزواج غير المقيدين تموينياً، وحذر هذا الموقع الذي يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، أنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الاتي:-

1 -إلغاء بطاقة التموين نهائياً.

2 -التعرض للمساءلة القانونية بسبب الإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

أما عن طريقة التسجيل عن طريقة موقع دعم مصر، فيجب الدخول إلى:

موقع وزارة التموين.

من ثم يظهر مربع يتم فيه كتابة رقم البطاقة التموينية.

من ثم يتم اختيار المحافظة ثم المنطقة التابع لها المستفيد بالتموين «الإدارة التموينية».

بعدها يتم اختيار مكتب التموين في المنطقة التي يسكن فيها صاحب البطاقة.

ثم تتم كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، ثم المكان الذي يتم من خلاله صرف المقررات التموينية.

بعدها يتم الضغط على التسجيل ثم كتابة الرقم القومى للمواليد والأفراد الجدد، ثم تضغط حفظ .

أما التسجيل عن طريق موقع مصر الرقمية فيتم الدخول إلى:

شروط إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت منذ أسبوعين، قرارا ً للدكنتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية، وتضمن القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك و تكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين ‪. وتابع القرار، بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهرياً وأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه ‪وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل