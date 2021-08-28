خطبة الفنانة ريم سامي لرجل الأعمال طارق هيمن حفيد طارق إسماعيل

بواسطة نعيم الشامي

تمت خطبة الفنانة ريم سامي لرجل الأعمال طارق هيمن، حيث جرى حفل الخطوبة في فندق فخم في الساحل الشمالي، و كانت إطلالتها بسيطة للغاية، و شهد الحفل حضور الكثير من النجوم و الفنانين و كان أبرزهم ماجد المصري و بوسي شلبي و أحمد زاهر و هالة سرحان، و طبعا عائلة العروسين، و الد الفناة ريم سامي هو الدكتور سامي عبدالعزيز و أمها هي الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النوب و شقيقها هو المخرج محمد سامي و زوجته مي عمر.

خطبة الفنانة ريم سامي لرجل الأعمال طارق هيمن حفيد طارق إسماعيل 1 28/8/2021 - 12:20 م

من هو طارق هيمن خطيب الفنانة ريم سامي:

طارق هيمن هو حفيد رجل الأعمال الشهير طارق إسماعيل مالك مجموعة الطارق للسيارات، حيث يعمل طارق هيمن مع جده بصفته مساعد نائب في المجموعة، التحق طارق بالجامعة الأمريكية في القاهرة و حصل على شهاد الاتصالات المتكاملة التسويقية، بالإضافة إلى حيازته لماجستير من إحدى أعرق الجامعات الكندية، حسابه على إنستغرام يحظى بمتابعة أكثرمن 1000 متابع.

و بالعودة إلى الفنانة ريم سامي فقد كانت أخر مشاركاتها الفنية في مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي بمشاركة أمير كرارة و أحمد السقا و فردوس عبدالحميد و نجلاء بدر.



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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.