خطبة الفنانة ريم سامي لرجل الأعمال طارق هيمن حفيد طارق إسماعيل

تمت خطبة الفنانة ريم سامي لرجل الأعمال طارق هيمن، حيث جرى حفل الخطوبة في فندق فخم في الساحل الشمالي، و كانت إطلالتها بسيطة للغاية، و شهد الحفل حضور الكثير من النجوم و الفنانين و كان أبرزهم ماجد المصري و بوسي شلبي و أحمد زاهر و هالة سرحان، و طبعا عائلة العروسين، و الد الفناة ريم سامي هو الدكتور سامي عبدالعزيز و أمها هي الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النوب و شقيقها هو المخرج محمد سامي و زوجته مي عمر.

من هو طارق هيمن خطيب الفنانة ريم سامي:

طارق هيمن هو حفيد رجل الأعمال الشهير طارق إسماعيل مالك مجموعة الطارق للسيارات، حيث يعمل طارق هيمن مع جده بصفته مساعد نائب في المجموعة، التحق طارق بالجامعة الأمريكية في القاهرة و حصل على شهاد الاتصالات المتكاملة التسويقية، بالإضافة إلى حيازته لماجستير من إحدى أعرق الجامعات الكندية، حسابه على إنستغرام يحظى بمتابعة أكثرمن 1000 متابع.

و بالعودة إلى الفنانة ريم سامي فقد كانت أخر مشاركاتها الفنية في مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي بمشاركة أمير كرارة و أحمد السقا و فردوس عبدالحميد و نجلاء بدر.