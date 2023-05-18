خضر محمود يكشف عن تعاقده مع إحدى الشركات لتحويل روايته إلى فيلم سينمائي

كشف الكاتب والسيناريست خضر محمود في حوار خاص مع نجوم مصرية عن تعاقده مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي المصرية وذلك من أجل تحويل روايته الخاصة “شفاه وردي” إلى فيلم سينمائي، وذلك بعد النجاح الذس ححقته روايته خلال الفترة الماضية.

خضر محمود يشارك بروايته في معرض القاهرة للكتاب

وأوضح الكاتب خضر محمود بأن روايته “شفاه وردي” هي واحدة من روايته الخاصة ولكنها أخذت انتشرت بشكل كبير بالرغم من أنها أحدث رواياته كما أنه شارك من خلالها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأشار بأنه خلال الأيام القادمة سيتم اختيار أبطال الفيلم السينمائي والمخرج الخاص بالعمل وذلك من خلال شركة الإنتاج التي تعاقد معها على إنتاج روايته.

جزء من رواية شفاه وردي

وقال الكاتب خضر محمود بأن روايته “شفاه وردي” تلقي الضوء على حكاية فتاة شقت حياتها وسط عائلة والدتها بعدما غادر والدها وتركها لأمها وأسرتها الذين تولوا أمر تربيتها ولكنها فقدت عاطفت الأبوة وبعد أن وصلت لـ 20 عامًا قابلت شابًا وتعلقت به ووجدت معه مشاعر الأبوة المفتقدة وتتوالى الأحداث.