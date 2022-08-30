حتى 5 سبتمبر.. خصومات رائعة في نهاية الموسم في عروض كارفور الصيفية

يحرص كارفور مصر على عمل خصومات دائمة في جميع المناسبات خلال العام، وبمناسبة نهاية موسم الصيف يقدم عروض هائلة على العديد من الأصناف، منها ملابس الصيف، واحتياجات المصيف، ويستمر المتجر في عرض الأدوات المدرسية وعلى رأسها تشكيلة كبيرة من الحقائب المدرسية وأقلام السبورة والجافة، وذلك بمناسبة قرب موسم المدارس، وكالمعتاد يعرض كارفور آلاف السلع بأسعار منافسة، ومنها الأدوات المنزلية، والكهربائية والإلكترونات والمواد الغذائية الطازجة والمعلبة، حيث يقوم بدوره الاجتماعي في محاربة الغلاء، وموجة التضخم الذي تشهدها البلاد والعالم في الوقت الحالي، ونوضح في تقريرنا التالي عروض كارفور من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، والخصومات الرائعة التي يقدمها بمناسبة قرب نهاية موسم الصيف .

عروض كارفور من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر

يقدم كارفور هذا العرض مع نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، ليتيح للجميع التسوق من جميع الفروع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بنفس الخصومات والمميزات، كما يتسنى للعملاء شراء ما يرغبون من كارفور سواء كانت ملابس أو أدوات مدرسية أو أدوات منزلية وغيرها من المنتجات أونلاين، عبر الموقع الرسمي لكارفور مصر بالضغط على الصنف، وإضافته للسلة حتى تكتمل، ثم دفع المبلغ الإجمالي بأحد وسائل الدفع الإلكتروني، ويصل المنتج خلال ساعة على الأكثر والتوصيل مجاني .

عروض كارفور نهاية الموسم «BIG VOLUME»

يمنح كارفور خصومات رائعة على كافة المنتجات في العرض الذي يبدأ من 24 أغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر، وجاءت التخفيضات على هذا النحو :

العودة للمدارس

بمناسبة قرب عودة المدارس، يعرض كارفور تشكيلة كبيرة من الأدوات المدرسية، وكل ما يحتاجه الطالب من تلك الأدوات، سواء أقلام رصاص أو جافة أو أقلام سائلة للسبورة، وكذلك على الكراسات والكشاكيل وغيرها من احتياجات الطلاب في المدارس .

ملابس الصيف

يعرض كارفور تشكيلة كبيرة من ملابس الصيف، واحتياجات المصيف، والملابس والأحذية الرياضية والمناشف، وغيرها من الأصناف .

لابتوب وشاشة وطابعة

يقدم كارفور عروض بشكل دائم على الإلكترونيات، سواء كانت أجهزة كمبيوتر، أو لابتوبات أو طابعات أو ماوس أو شاشات عرض وغيرها .

الأدوات المنزلية

أما عن تخفيضات الأدوات المنزلية فحدث ولا حرج، فينتظرك داخل المتجر أسعار رائعة على الأدوات الكهربائية، والمنزلية؛ سواء الأطباق أو العلب البلاستيكية أو الأكواب الزجاجية، أو الطاسات أو الحلل، وكل ما يحتاج إلية المنازل المصرية .

المواد الغذائية

كالعادة تأتي المواد الغذائية ضمن الأصناف الأساسية التي يقدم كارفور تخفيضات عليها بشكل مستمر، ومنها الطازجة مثل الخضروات والفواكه واللحوم، والمعلبة مثل المصنعات الغذائية والأجبان والعصائر والمياه المعدنية، والعديد من الأصناف .

المنظفات الصناعية

يشمل عرض كارفور أيضًا العديد من أصناف المنظفات الصناعية، سواء كانت مساحيق غسيل يدوي أو أوتوماتيك، أو منظفات أطباق، وكذلك معجون الأسنان والورقيات من الحفاظات والمناديل الورقية وغيرها من الكثير من الأصناف .