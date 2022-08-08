خصومات بنده الأسبوعية تصل إلى 30% على جميع المعروضات لفترة محدودة

تقدم بنده عروض أسبوعية، حيث تقدم أسواق بنده الكثير من الخصومات اليومية والأسبوعية على جميع السلع الموجودة في السوق في جميع الفروع بالمملكة ومصر، حيث أن عروض بنده سارية في مصر بجميع الفروع الخاصة ببنده وتبدأ من 27 يوليو حتى 9 أغسطس، ومن المعروف أن جميع أسواق بنده تلبي احتياجات أي شخص بالمنزل في أي وقت، سواء كان بيع أجهزة منزلية متنوعة أو العديد من السلع، ومن خلال السطور التالية سنعرض أهم العروض والخصومات التي تقدمها بنده من خلال هذا المقال.

أقوي عروض أسبوعية حصرية لبنده

لحم كندوز مفروم بلدي 1 كجم 124.95 جنيه بدل 134.95 جنيه.

مكرونة ايطاليانو 1 كجم / بكذا نوع مختلف بسعر 23.95 جنيه بدلا من 28.95 جنيه.

1 لتر لبن جهينة كامل الدسم × 6 قطع بسعر 105.95 جنيه بدلا من 122.95 جنيه.

سمن طبيعي فيرن 700 جم بسعر 129.95 جنيه بدلا من 143.95 جنيه.

زيت زيتون بكر ممتاز 250 مل بسعر 49.95 جنيه بدلا من 84.95 جنيه.

زيت عباد 750 مل بسعر 33.50 جنيه بدلا من 35.95 جنيه.

سمن نباتي أميرة 1500 جم بسعر 67.95 جنيه بدلا من 73.95 جنيه.

زيت خليط صني 4,4 لتر بسعر 167.95 جنيه بدلا من 173.95 جنيه.

زيت عباد الشمس 1,6 لتر بسعر 70.95 جنيه بدلا من 74.95 جنيه.

زيت ذرة عافية 2,2 لتر بسعر 109.50 جنيه بدلا من 122.95 جنيه.

أرز بسمتي ريحانة ذهبي 1 كجم بسعر 31.50 جنيه بدلا من 37.50 جنيه.

كليو دقيق أبيض فاخر بسعر 14.75 بدلا من جنيه 17.95 جنيه.

مكرونة الملكة 400 جم × 3 قطع / أنواع بسعر 18.95 جنيه بدلا من 21.75 جنيه.

أرز أبيض شهي 5 كجم 112.50 جنيه بدلا من 129.95 جنيه.

عروض بنده من 27 يوليو حتى 9 أغسطس 2022

فول أمريكانا مدمس سادة 400 جم بسعر 8.25 جنيه بدلا من 9.95 جنيه.

مشروم تينو شرائح 800 جم بسعر 39.95 جنيه بدلا من 45.95 جنيه.

تونة أمريكانا قطعة واحدة 170 جم بسعر 24.95 جنيه بدلا من 32.95 جنيه.

حلاوة طحينة البوادي 450 جم + عسل 335 جم بسعر 42.75 جنيه بدلا من 56.50

جنيه كنوز خلطة بشاميل 75 جم أو كنوز خلطة الكفتة 35 جم × 4 قطع بسعر 15.95 جنيه.

ذرة فشار 500 جم بسعر 22.50 بدلا من 25.50 جنيه.

أدميرال صوص 430 جم / أنواع بسعر 44.95 جنيه بدلا من 49.95 جنيه.

كاتشب عادي أو حار 500 جم بسعر 18.75 جنيه بدلا من 24.50 جنيه.

اد مي صلصة طماطم 300 جم بسعر 7.95 جنيه بدلا من 10.50 جنيه.

هاينز مايونيز 310 جرام × 2 قطعة 54.95 جنيه بدلا من 57.95 جنيه.

هاينز خل طبيعي 1 لتر بسعر 9.75 جنيه.

طقم طهي غير لاصق 8 قطع + سجادة مقاس 152× 100 مجانا (8 قطع) بسعر 599.95 جنيه بدلا من 999.95 جنيه.

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