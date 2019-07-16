خسوف جزئي للقمر الآن| اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019

أعلن مركز الفلك، أن العالم سيشهد خسوفاً جزئياً للقمر، حيث سيكون مرئياً في كامل المنطقة العربية تقريباً، وكما قال السيد\محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن القمر سيبدأ في الدخول إلى منطقة شبه الظل في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت غرينتش، مضيفاً أن الخسوف الجزئي سيبدأ في الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل، وعندها يكون مرئياً بشكل واضح وسوف يصل إلى ذروته في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً. وأشار إلى أن الخسوف الجزئي سوف ينتهي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 4:18 صباحاً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية”وام”.

خسوف القمر في مصر اليوم

وفي جمهورية مصر العربية، بدأت ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ويمكن رؤيتها من خلال العين المجردة، وسوف يستمر قرابة ثلاثة ساعات وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

كما أضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، إن ظاهرة خسوف القمر حدثت مرتين هذا العام2019، المرة الأولى حدثت في شهر يناير الماضي فجراً، والمرة الثانية هي التي نتحدث عنها الآن،والجدير بالذكر أن خسوف القمر لا يمكن أن يتكرر أكثر من ثلاثة مرات في العام الواحد، وقال القاضي في لقائه مع قناة إكسترا نيوز اليوم، أن القمر سوف يشهد خسوفاً جزئياً مساء اليوم الثلاثاء، وهذا التوقيت سيجعل العالم بأجمعه يشاهد هذا الخسوف اليوم، وأشار إلى بعض الدول التي لن تتمكن من رؤية الخسوف اليوم وهي أمريكا الشمالية، وشمال أوروبا، وروسيا، والعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتابعون خسوف القمر الجزئي اليوم، ( مشاهدة البث المباشر للخسوف الجزئي للقمر اليوم الثلاثاء16/7/2019) .منذ بدايته في تمام الساعة العاشرة.

ماهو خسوف القمر

خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة،حيث تقع الأرض بين الشمس والقمر، ليتواجد القمر في منطقة الظل للأرض، وأحياناً يقع القمر بالكامل في هذه المنطقة ليكون الخسوف كلياً، وأحيانا يقع جزء من القمر ويكون الخسوف جزئياً مثل ما يحدث للقمر الآن.