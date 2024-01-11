خسرت الراحة والسند.. ريهام عبد الغفور تحيي ذكرى الأربعين لوالدها

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل أشرف عبدالغفور، بمناسبة ذكرى الأربعين على وفاته، وذلك بعد تعرضه لحادث سير في الشيخ زايد.

الفنان الراحل أشرف عبدالغفور وابنته ريهام - صورة أرشيفية

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أربعين يوم يا حبيبي، لسة مش قادرة أصدق إنه حقي، لسة مستنياك ترجع عشان أحكيلك، لسة بصحى كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح إني كنت نايمة لحد ما أدرك إنه كابوس بس مابيتصحيش منه، من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا”.

وأضافا: “خسرت إحساسي إني بنت بتجري على أبوها تحكي له وتشكي له كل حاجة، فجأة كبرت أوي!، الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة على قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي”.

وكان الفنان أشرف عبد الغفور، قد رحل عن عالمنا في شهر ديسمبر الماضي، بشكل مفاجئ، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع في الشيخ زايد.