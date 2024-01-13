خسائر مصر الاقتصادية من الصراع الدائر في البحر الأحمر وقناة السويس

صرح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن إيرادات القناة بالدولار انخفضت بنسبة تصل إلى 40% منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي 2023، بسبب الأزمة الجارية في منطقة البحر الأحمر.

تراجع عدد السفن

انخفضت حركة السفن في قناة السويس بنسبة تصل إلى 30% في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 11 من الشهر الحالي على الأساس السنوي.

وأوضح أسامة ربيع أن عدد السفن العابرة لقناة السويس وصل عددها إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، بينما كان 777 سفينة خلال نفس الفترة من العام المنصرم، وذكر أن السفن التي اضطرت إلى استكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي غيرت مسارها حول طريق رأس الرجاء الصالح ويعتبر هذا الطريق من أطول الطرق في العالم، بينما تنتظر السفن الأخرى استقرار الأوضاع في المنطقة.

اثار هجمات البحر الأحمر

قام الحوثيون باستهداف سفنًا غربية من أوروبا وأمريكا وقد فسرت الميليشيات الحوثية في اليمن أن الهجمات لدعم الفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل منذ أكتوبر الماضي.

أدى ذلك إلى إجبار العديد من شركات الشحن التي كانت تتخذ من البحر الأحمر وقناة السويس طريقا لها الى تحويل سفنها إلى طرق أخرى، وهو ما يزيد من تكاليف الشحن ومدته.

ويعتبر اليمن من الدول الآسيوية المشتركة في مضيق باب المندب، وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر التي كانت تشهد مراقبة السفن باتجاه النصف الشمالي من الكرة الأرضية من خلال قناة السويس المصرية التي تستغل ما يزيد عن 12% من حركة التجارة العالمية.

وفي هذا الشأن، شنت كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية غارات ضد أهدافهما العسكرية في اليمن، وصرحت بعض المصادر استيلاء إيران على ناقلة كانت تحمل نفطًا عراقيًا، وكانت في طريقها إلى تركيا.

وتمثل هذه واحدة من أكثر المؤشرات حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في منطقة الشرق الأوسط.