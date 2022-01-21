خريطة أتوبيسات النقل العام إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 53 للعام 2022

شهدت الساعات الأخيرة انطلاق المؤتمر الصحفي الخاصة بالإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو المؤتمر الذي تم عقده في مدينة المنارة المعارض في منطقة التجمع الخامس، وهو المؤتمر الذي تم عقده بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وهو المؤتمر الذي شهد العديد من التفاصيل الخاصة بمعرض القاهرة للكتاب هذا العام 2022، ومن خلال المؤتمر أيضا فقد تم نشر خريطة أتوبيسات النقل العام إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسوف نستعرض الآن كافة التفاصيل الخاصة بالخريطة المعلنة

تفاصيل مؤتمر الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وقد جاء المؤتمر الخاص بالدورة الجديدة رقم 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بالكثير من التفاصيل الهامة الخاصة بالدورة، حيث يقام معرض الكتاب هذا العام على مساحة 80 الف متر مربع من خلال 5 قاعات مختلفة للعرض، حيث يقام المعرض خلال الفترة المقبلة، وقد تداول المؤتمر الصحفي كيفية الحجز لحضور معرض الكتاب وابرز التفاصيل الخاصة بالانتقالات.

نشر خريطة أتوبيسات النقل العام إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب