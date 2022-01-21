خريطة أتوبيسات النقل العام إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 53 للعام 2022
شهدت الساعات الأخيرة انطلاق المؤتمر الصحفي الخاصة بالإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو المؤتمر الذي تم عقده في مدينة المنارة المعارض في منطقة التجمع الخامس، وهو المؤتمر الذي تم عقده بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وهو المؤتمر الذي شهد العديد من التفاصيل الخاصة بمعرض القاهرة للكتاب هذا العام 2022، ومن خلال المؤتمر أيضا فقد تم نشر خريطة أتوبيسات النقل العام إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسوف نستعرض الآن كافة التفاصيل الخاصة بالخريطة المعلنة
تفاصيل مؤتمر الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022
وقد جاء المؤتمر الخاص بالدورة الجديدة رقم 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بالكثير من التفاصيل الهامة الخاصة بالدورة، حيث يقام معرض الكتاب هذا العام على مساحة 80 الف متر مربع من خلال 5 قاعات مختلفة للعرض، حيث يقام المعرض خلال الفترة المقبلة، وقد تداول المؤتمر الصحفي كيفية الحجز لحضور معرض الكتاب وابرز التفاصيل الخاصة بالانتقالات.
نشر خريطة أتوبيسات النقل العام إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب
الخط المناطق الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب. الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات دوران شبرا- ش شبرا- أحمد حلمي- ش رمسيس- عباسية- نادي السكة- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب. الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات النزهة الجديدة- ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- المنهل- الوفاء والأمل- معرض الكتاب. الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات الأميرية- ميدان المطرية- الحلمية- كلية بنات عين الشمس- ميدان الشهيد هشام بركات- الحي السابع- حي السفارات- معرض الكتاب. الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات ميدان الجيزة- جامعة القاهرة- قصر العيني- السيدة عائشة- الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب. الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات صقر قريش- كارفور المعادي- نادي وادي دجلة- الطريق الدائري- محور المشير- معرض الكتاب. الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات المظلات- سراي القبة- روكسي- السبع عمارات- الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المش• الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سياراتير- معرض الكتاب. مد مسار خط العباسية- معرض الكتاب يبدأ من محطة دوران شبرا بدلًا من العباسية.