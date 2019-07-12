خدمات المرور الالكترونية اعرف المخالفات المرورية برقم السيارة وطريقة السداد

خدمات المرور الالكترونية الاستعلام عن مخالفات المرور، لمن أراد الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2017م، أو معرفة الخطوات اللازمة لتسديد الغرامة، وكيفية استخراج رخصة السيارة، يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني المتاح من الحكومة المصرية، أو إرسال رسالة لرقم 93222 مكتوب فيها رقم اللوحة المعدنية، وقيمتها 150 قرش فقط.

قانون المرور الجديد من مجلس الوزراء:-

أقر المجلس الأعلى لرئاسة الوزراء قانون المرور الجديد، ليتماشى مع القواعد المرورية العالمية لكل من سائق الأجرة والملاكي، ويقوم القانون بالاعتماد على النقاط الممنوحة للسائق وقدرها 30 نقطة، ويتم الخصم من النقط كلما تم ارتكاب مخالفة مرورية.

كما يمنك معرفة تجديد بطاقة الرقم القومي اعرف الخطوات و عقوبة المخالفين من موقع وزارة الداخلية.

وجاء القانون ليكون عين القانون على كل من يخالف قواد المرور، فمن لا يضع طفاية الحريق بالسيارة على غرامة تقدر ب 300 جنيه، وعلى من يستخدم جهاز يؤثر به على الرادار دفع غرامة تقدر ما بين 3000:2000 جنيه، وإذا كانت اللوحة المعدنية غير موجودة على السيارات يتم دفع مبلغ 1500 جنيه.

إذا كان القائد متعاطي للمخدرات أثناء القيادة يتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 3000:1000 جنيه، وفي حالة تعطل السيارة وتركها بالطريق بدون الإبلاغ عن العطل يتم تغريم السائق مبلغ يتراوح بين 2000:200 جنيه.

وإذا اعتدى السائق أو صاحب السيارة على رجل المرور يتم دفع 1500:300 جنيه، وعند السير بالمواد المحظور السير بها يتم دفع غرامة تتراوح بين 5000:200 جنيه مصري.

خدمات المرور الالكترونية:-

الدخول على الموقع الإلكتروني.

وهو خدمات نيابات المرور، وكتابة رقم اللوحة المعدنية ورقم الرخصة وملء كافة البيانات.

يتم تحديد اللوحة سواء كانت حروف أو أرقام.

ويتم تحديد نوع المخالفة سواء كانت مخالفة قيادة أو رخصة السيارة.

تظهر على الفور القائمة الخاصة بمجمل المخالفات المرورية.

كيفية تسديد المخالفات:-

يقوم صاحب السيارة بالتسجيل في فوري، ويحدد الموقع الخاص به.

لابد وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، ويتم كتابة رقمها المكون من 14 رقم بالخانات المخصصة.

كتابة رقم لوحة السيارة، ورقم التليفون الجوال.

أخيراً الاستعلام عن المخالفات والقيام بالتسديد عن طريق خدمة فوري.