ختام فعاليات برنامج التوعية والتعريف بمتطلبات اعتماد وتسجيل المستشفيات في جامعة قناة السويس

علق رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، على ختام فاعليات برنامج التوعية والتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات، والذي عقد خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ يونيو، داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى الجامعي، حيث قال في بيان له، إن البرنامج يعتبر خطوة هامة من أجل الوصول إلى اعتماد مستشفيات جامعة قناة السويس لتكون ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، خاصةً وأن الجامعة جاءت ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، مما سيجعلها النموذج المعرفي لكافة المستشفيات الجامعية.

تطوير كفاءة العنصر البشري

وأضاف مندور، أن العمل على تطوير كفاءة العنصر البشري في المنظومة الصحية، يعد أهم محور من أجل تحقيق الجودة الخاصة بتقديم الخدمات الصحية المستهدفة، خاصةً وأن التجديد الشامل للبنية التحتية للمستشفيات يحتاج إلى كفاءات بشرية لديها القدرة على تحقيق الاستفادة المثلى من هذة التجديدات، كما توجه رئيس جامعة قناة السويس، بالشكر إلى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل على إعداد هذا البرنامج التدريبي المميز الذي تطرق لكل جوانب الجودة بمعاييرها ومتطلباتها، حيث تضمن البرنامج 10 محاضرات وأربع ورش عمل، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته فاعليات البرنامج، كما أعرب عن تمنياته بمزيد من التعاون مع الهيئة حتى تصل الجامعة إلى الاعتماد .

وجاء ختام البرنامج تحت إشراف عام من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد السقا، وحضور كلاً من: المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور عادل حسن، ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور أحمد أنور، ومدير المستشفى الجامعي الدكتورة مروة عرابي، وأعضاء فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واختتم فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية البرنامج التدريبي عملياً من خلال المرور على كافة القطاعات بالمستشفى الجامعي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان الشريف مدير إدارة الجودة ومنسق عام للبرنامج وفريق العمل بإدارة الجودة.