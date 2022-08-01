خبراء الأرصاد الجوية: مصر لن تتأثر بالأمطار الرعدية في السعودية

أعلن خبراء الأرصاد الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن مصر لن تتأثر بالأمطار الرعدية في السعودية. أما بالنسبة للطقس الذي تشهده البلاد اليوم 1/8/2020، فيقول خبراء الأرصاد إن الطقس سيكون حاراً نهاراً في القاهرة الكبرى وجنوب مصر وجنوب سيناء، وحار نهاراً ومعتدل ليلاً على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة على باقي أنحاء الجمهورية.

المملكة السعودية معرضة لانخفاضات جوية وعواصف رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية قد أعلن أن المملكة معرضة لانخفاضات جوية، مع وجود عواصف رعدية متفاوتة الشدة تتراوح بين معتدلة إلى قوية، مع نشاط رياح متسق مع تساقط البَرَد في مناطق المملكة مثل نجران وعسير وجازان.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية بالمملكة أن بعض مناطق المملكة العربية السعودية تتأثر حاليًا بوجود عواصف تتسبب في هطول أمطار غزيرة بسبب المنخفضات العميقة والضحلة، كما أن نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة يزيد من شدتها، وأضاف المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الرسمي، أن المملكة ترى استمرار احتمالية حدوث العواصف الرعدية في الساعات المقبلة، مع نشاط رياح منتجة للغبار فى كلاً من الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتجدر الإشارة إلى أن الأحوال الجوية في بعض دول الخليج أصبحت غير مستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

تساؤلات حول تأثر مصر بالأجواء في السعودية

وبعد انتشار صور سوء الأحوال الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي، شهدت محركات البحث العالمية زيادة طفيفة في الاستفسارات حول ما إذا كانت المدن والمحافظات المصرية قد تتأثر بهذا المنخفض أم لا؟

هل تتأثر مصر بمنخفض سطحي بالسعودية؟

وقد نشرت هيئة الأرصاد في تقرير لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن البلاد حاليا تقع تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة حتى في الظل.

اقرأ أيضا

بوابة مصر الرقمية لإنجاز المصالح الحكومية

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

إلغاء مسحة كورونا للوافدين إلى السعودية