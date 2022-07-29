خانتني وانا سكت مرة.. القصة الكاملة لانفصال منة عرفة ومحمود المهدي

أعلنت الفنانة منة عرفة انفصالها رسميا عن زوجها المنتج محمود المهدي، الأمر الذي صدم محبي ومتابعي منة عرفة، إلا أنه لم يكن جديدا على الثنائي فمنذ بداية التحضيرات الزوجية ودائما ما تحدث خلافات بينهما وينفصلان ومن ثم يعودان مجددًا.

منة عرفة تعلن انفصالها رسميا عن محمود المهدي

وأوضحت منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام انفصالها عن زوجها بعدما كتبت: “تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع” الأمر الذي دفع زوجها محمود المهدي إلى إيضاح الأسباب التي أدت إلى الانفصال بعدما كتب منشورا عبر حسابه على إنستجرام: “للأسف تم الطلاق، كان فيه خيانة وعديتها واضحك عليا في أول الجواز وساعتها سكت علشان أحافظ على بيتي”.

محمود المهدي يوضح أسباب انفصاله عن منة عرفة

وتابع محمود المهدي على إنستجرام: “أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس، عشان منة هي اللي بتصرف عليها، وبسبب أني كنت رافض إنها تشتغل في المجال ده وأمها معندهاش مانع تتنازل مقابل الفلوس فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وأخدوا مني فلوس كتير أوي وأهلها اتهجموا عليا وضربوني، وخدوا العفش وبيعوني العربية.. وبجد على غزلان ربنا نجاه…”.

تاريخ الارتباط والانفصال بين منة عرفة ومحمود المهدي وأول انفصال

وفي بداية العلاقة التي ربطت بين منة عرفة ومحمود المهدي، احتفلا الثنائي بعقد قرانهما في 30 يونيو 2021، بعد قصة حب جمعتهما، وسرعان من انفصل الثنائي لأول مرة في نوفمبر 2021، بعدما أعلن المهدي عبر إنستجرام قائلا: “تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها”، وسرعان من عادا الثنائي مجددا في الشهر نفسه.

حفل الزفاف في ديسمبر 2021

واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في ديسمبر 2021، وأعلن زوج منة عرفة عن موعد الحفل قائلا: “الفرح إن شاء الله الشهر ده، ولأسباب خاصة سيكون مقتصرا على الأهل فقط”.

الانفصال الثاني في مارس 2022

وسرعان ما جاء الانفصال الثاني سريعا في مارس 2022، حيث كتب المهدي على إنستجرام: “الحمد لله على كل شيء.. ربنا يوفقها ويوفقني”، ليعود الثنائي في 4 مايو 2022 للمرة الثانية، وعلق المهدي قائلا: “الحمد لله أنا ومنة رجعنا”.

وكشفت منة عرفة على بيزنس يجمع كلا من أهلها مع أهل محمود المهدي، حيث تحكمهما المصالح ورغبة العائلتين في إتمام الزيجة، قبل أن تخرج منة عرفة ومحمود المهدي ليعلنا الانفصال للمرة الثالثة.