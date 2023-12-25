خالد يوسف: ارتباط اسمي بإثارة الجدل نجاح.. وأحمد العوضي إمكانياته كبيرة

كشف المخرج خالد يوسف، أسباب اختيار الفنان أحمد العوضي، لأداء دور البطولة في فيلمه الجديد “الإسكندراني” المقرر طرحه في السينمات قريبًا ضمن منافسات موسم أفلام رأس السنة للعام الجديد 2024.

المخرج خالد يوسف في صور متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وخلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج “تفاصيل” الذي يعرض عبر قناة “صدى البلد 2″، قال المخرج خالد يوسف أن ارتباط اسمه بإثارة الجدل منذ بداية مشواره الفني يعد نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين الجدل الذي به لغط، والجدل الذي يعتبر عبارة عن نقد لأعماله الفنية.

وعن فيلم “الإسكندراني” قال خالد يوسف، أنه اختار هذه الرواية لتحويلها إلى الفيلم لرؤية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، للواقع في تلك الراوية، وأضاف أنه كان يتمنى أن يكون من جيله ولكن لم يحالفه الحظ للعمل معه.

وكشف خالد يوسف، سبب اختياره للعوضي، قائلًا: “الشخصية لايقة عليه جدًا غير إنه فنان موهوب.. وأنا بدور ع الفنان الأكثر موهبة وبعدها بشوف الشخصية هتليق عليه ولّا لأ.. وأحمد العوضي عنده إمكانيات كبيرة.. وموهبته لم تختبر حتى الآن في عمل فني يظهرها كممثل”.