خالد الغندور يعلن عودته لقناة الزمالك ويشكر مرتضى منصور

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن كابتن الزمالك السابق خالد الغندور، عن استمراره في قناة الزمالك، كمقدم لبرنامج زملكاوي. ماذا حدث؟.

خالد الغندور يعلن استمراره في قناة الزمالك

بعد جدل كبير حدث في الفترة الماضية، أدى إلى رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك، وبعد أن صرح بأنه ربما يخوض تجربة إعلامية جديدة؛ إذا به يفاجئ الجمهور بإعلان استمراره.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: الحمد لله، مكمل في قناة الزمالك لمدة عام جديد، وشكرا للمستشار مرتضى منصور، ولجمهور الزمالك العظيم.

ويعد خالد الغندور هو أشهر مقدمي البرامج في قناة الزمالك، ودائما يواجه نقدا مستمرا من جانب جمهور الأهلي بسبب دفاعه القوي عن القلعة البيضاء.