حُسن الخاتمة.. وفاة أول حاج مصري على جبل عرفات أثناء أداء فريضة الحج

أعلن منذ قليل شاب مصري يُدعى محمد فرج من محافظة الشرقية عن وفاة والده في المملكة العربية السعودية على جبل عرفات أثناء تأديته مناسك فريضة الحج لهذا العام، وأوضح الشاب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة والده المهندس فرج سيد فرج على جبل عرفات ليصبح أول حاج متوفي مصري على جبل عرفات.

ردود وتعليقات المواطنين على وفاة الحاج المصري

وفور إعلان الشاب محمد فرج عن وفاة والده أثناء أداء فريضة الحاج انهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين دعوا له أن يسكنه الله في فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، كما أشار معظم المتابعين إلى حسن الخاتمة للمواطن المصري الذي لاقى ربه وهو على جبل عرفات العظيم وفي أفضل أيام العام يوم وقفة عرفات.

وكانت قد أعلنت البعثة الطبية المصرية عن انتشار خدماتها في عرفات لتقديم الخدمة الطبية للحجاج بالإضافة إلى عربات إسعاف مجهزة لنقل المصابين، كما قد أوضحت البعثة من قبل عن نشر جلسات توعية داخل مخيمات المصريين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة خوفاً من التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما أضافت البعثة المصرية أنه لا وجود لأي أمراض وبائية أو أي مرض من أمراض الصحة العامة ذات القلق الدولي بين الحجاج المصريين حتى الآن.