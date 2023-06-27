أخبار مصر

حُسن الخاتمة.. وفاة أول حاج مصري على جبل عرفات أثناء أداء فريضة الحج

أحمد رجب

أعلن منذ قليل شاب مصري يُدعى محمد فرج من محافظة الشرقية عن وفاة والده في المملكة العربية السعودية على جبل عرفات أثناء تأديته مناسك فريضة الحج لهذا العام، وأوضح الشاب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة والده المهندس فرج سيد فرج على جبل عرفات ليصبح أول حاج متوفي مصري على جبل عرفات.

وفاة حاج مصري على جبل عرفات

ردود وتعليقات المواطنين على وفاة الحاج المصري

قد يهمك:

فتاة سعودية تحكي تجربتها بالتطوع الصحي في موسم الحج .. وتأثرها بفراق الحجاج

بدء أعمال تنظيف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بواسطة 14 ألف عامل ومراقب ومشرف

وفور إعلان الشاب محمد فرج عن وفاة والده أثناء أداء فريضة الحاج انهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين دعوا له أن يسكنه الله في فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، كما أشار معظم المتابعين إلى حسن الخاتمة للمواطن المصري الذي لاقى ربه وهو على جبل عرفات العظيم وفي أفضل أيام العام يوم وقفة عرفات.

وفاة حاج مصري على جبل عرفات

وكانت قد أعلنت البعثة الطبية المصرية عن انتشار خدماتها في عرفات لتقديم الخدمة الطبية للحجاج بالإضافة إلى عربات إسعاف مجهزة لنقل المصابين، كما قد أوضحت البعثة من قبل عن نشر جلسات توعية داخل مخيمات المصريين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة خوفاً من التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وفاة حاج مصري على جبل عرفات

كما أضافت البعثة المصرية أنه لا وجود لأي أمراض وبائية أو أي مرض من أمراض الصحة العامة ذات القلق الدولي بين الحجاج المصريين حتى الآن.

Avatar of أحمد رجب
أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات