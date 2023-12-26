حورية فرغلي تثير تعاطف الجمهور بعد تصريحاتها عن الوحدة والرغبة في الزواج

تسلط الممثلة المصرية حورية فرغلي، الضوء على نفسها في عالم الإعلام بتصريحاتها المؤثرة والمفاجئة، متصدرة بذلك تريند محرك البحث “جوجل”، حيث تحدثت فرغلي عن شعورها بالوحدة العميقة، عاكسة حياتها الشخصية حيث تعيشها بمفردها مع كلبها وتفتقر إلى الصداقات الحميمة، كما عبرت عن أسفها لعدم الزواج حتى الآن، رغم بلوغها سن الـ46، ووصفت حياتها بأنها خالية من مصادر السعادة.

حورية فرغلي

هذا وتستعرض هذه المقالة ثلاث من أبرز القصص التي أثارت فرغلي الجدل من خلالها خلال عام 2023، مسلطة الضوء على تجاربها وتصريحاتها التي تميزت بالصدق والعفوية.

حلم الزواج والأسرة

في رسالة مصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، تناولت حورية فرغلي معاناتها اليومية، متسائلة عن سبب حسد الناس لها، وقالت أنها تقضي أوقاتها وحيدة، معتمدة على القراءة واستخدام الآيباد، وأن محادثاتها محصورة فقط بزيارات متبادلة بينها وبين والديها وأخيها الطيار، وعبرت عن رغبتها الشديدة في الزواج وتكوين أسرة، متسائلة عن الأسباب التي قد تجعل الناس يحسدونها على حياة تراها خالية من الإنجازات الشخصية.

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ردها على شائعة علاقتها بحسن شاكوش

الأزمة الأولى كانت بشأن ارتباطها مع المطرب حسن شاكوش، وفي رد فعل قوي وواضح حينها، عبرت الفنانة حورية فرغلي عن موقفها من الشائعات التي طالتها منذ فترة، متحدثةً إلى جمهورها عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

أكدت فرغلي أن هذه الشائعات، التي تشير إلى وجود علاقة بينها وبين الفنان حسن شاكوش، كانت مصدر إزعاج كبير لها، وأنها قررت أخيراً التحدث علناً حول هذا الموضوع الذي وصفته بأنه لا أساس له من الصحة.

أوضحت حورية فرغلي في حديثها أنها حافظت على الصمت لفترة طويلة، متجنبة الرد على هذه الاتهامات لأنها ترى نفسها أكبر من ذلك، لكنها أشارت إلى أن تفاقم الوضع جعل من الضروري لها الخروج وتوضيح الموقف.

أضافت أنها تشعر بأنها مضطرة للإشارة إلى ريم طارق، طليقة شاكوش، حفاظاً على كرامتها وحقها المعنوي، موضحة أنها لم تقابل طارق من قبل، وأن كل ما تعرفه عنها هو من خلال السوشيال ميديا.

أكدت فرغلي في ختام تصريحاتها أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تشهير، مشيرة إلى أنها قد تقاضي ريم طارق، وأعربت عن حبها للهدوء والعيش بعيداً عن الضجيج، مؤكدة احترامها للجميع واستعدادها لتقبل النقد في حال كانت مخطئة، داعية جمهورها لتوجيهها إذا ارتكبت أي خطأ.

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الرغبة في تبني طفل

في سياق الأحداث التي تتسم بالجرأة والتأثير، أثارت الفنانة حورية فرغلي الانتباه بتصريحها المثير للجدل حول موضوع التبني. خلال مقابلتها في برنامج “ET بالعربي”، كشفت “حورية” عن محاولاتها السابقة لتبني طفل، موضحة أن العقبات القانونية حالت دون تحقيق هذا الأمر، حيث قالت: “لا يمكنني التبني لأنني غير متزوجة. حاولت سابقًا التبني، لكن أُبلغت بأنه لا يمكن ذلك إلا في حالة الزواج”. وتابعت حديثها بأنها قامت بكفالة طفلين توفيا لاحقًا، مضيفة بأسى: “قمت بإزالة الرحم منذ فترة، ولن يكون لي أبداً أطفالي الخاصين، وأعتبر جميع الأطفال الصغار أبنائي”.

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تعتبر تلك التصريحات الثلاث، الأبرز لحورية فرغلي في عام ٢٠٢٣، والتي كانت قد إختتمتها بحديثها للجمهور عن حياتها بمفردها مع كلبها ورغبتها في تكوين أسرة، بعد ضياع حلمها في الإنجاب بسبب إستئصالها للرحم.