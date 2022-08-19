حنفي يشكر الداخلية .. ضبط شابين للقيادة بسرعة جنونية في محافظة البحر الأحمر

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الشكر إلى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورجال الشرطة بمديرية أمن المحافظة، لتمكنهم من ضبط اثنين من الشباب، حيث كانا يقودان سيارتهما بسرعة جنونية، مع عمل حركات خطيرة تعرض حياة المواطنين للخطر، ما أثار الزعر بين المواطنين في شوارع مدينة الغردقة، وكان من الممكن أن يتسبب هذا الفعل إلى حوادث كارثية، وتؤدي بحياة بعض المارة والمترجلين، ويعرض حياة المواطنين للخطر، ونوضح في سطورنا التالية تفاصيل ضبط شابين للقيادة بسرعة جنونية في محافظة البحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانوينة معها، وموضوعات أخرى ذات صلة .

ضبط شابين للقيادة بسرعة جنونية في محافظة البحر الأحمر

تمكن رجال الشرطة في محافظة البحر الأحمر من ضبط شابين، كانا يقودان سيارتهما برعونة، وعمل حركات عشوائية خطيرة، والسير بسرعة جنونية، ما أثار الزعر لدى المواطنين الذي شهدوا تلك الواقعة، وعرض حياتهم وذويهم للخطر، وعلى الفور وجه مدير أمن محافظة البحر الأحمر، بسرعة ضبط الشابين، وتمكنت بالفعل الأجهزة الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة من ضبطهما في وقت قياسي، وذلك بعد أن رصدت المتابعة الأمنية نشر مواطن لفيديو قام بتصويره ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وناشد فيه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط مرتكبي هذه الواقعة، الذين أثاروا حالة من الزعر في نفوس المواطنين .

حنفي يشكر الداخلية

شكر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق، لسرعة ضبط الشابين المخالفين للقانون، واتخاذ حيالهما الإجراءات القانونية اللازمة واحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما، حيث تحرك رجال الشرطة على الفور لضبط مرتكبي الواقعة، التي عرضت حياة الآخرين للخطر، بعد استغاثة مواطن عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالشرطة، ومناشدتهم بضبط هذين الشابين، حيث كانا يقودان المركبة برعونة كبيرة، أثارت الزعر لدى المواطنين في الغردقة .

هذه المخالفات لن تتكرر في محافظة البحر الأحمر

شدد محافظ البحر الأحمر، على عدم السماح بتكرار مثل هذه المخالفات، التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر، وتثير الزعر بينهم، وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مؤكدًا على أنه اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم وسريع تجاه كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المخالفات، لتحقيق الردع بهدف الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، والتي تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أنه لن يسمح بتشويه صورة مدينة الغردقة السياحية العالمية، بارتكاب أفعال غير مسؤولة، من بعض الخارجين عن القانون .