حنان مطاوع: كتبت وصيتي وعمري 25 سنة وتكشف كواليس الأزمة الصحية التي تعرضت لها

كشفت الممثلة حنان مطاوع عن كواليس الأزمة الصحية التي تعرضت لها منذ ما يقرب من أربعة أشهر، كما تحدثت عن كتابة وصيتها، وعن أعمالها الفنية التي عرضت مؤخراً، وذلك أثناء استضافتها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر قناة أون.

حنان مطاوع تتحدث عن فترة مرضها- المصدر برنامج معكم منى الشاذلي

وقالت حنان مطاوع في حديثها مع منى الشاذلي، أن فترة مرضها كانت صعبة بسبب التشخيص الخاطئ في البداية، على أنه ورم في الغدة الدرقية، وهو ما سبب لها ارتباك كبير تسبب لها في ضيق في التنفس وعدم القدرة على التكلم، وكانت الأعراض ظاهرة على الرقبة، بالرغم من أن تحليل الغدة كان جيد، وكان كل تفكيري في ابنتي أماليا، وكان زوجي أمير يطمئني “هتبقي كويسة” مثل ما حدث في المشهد بيني وبين هند صبري في مسلسل حلاوة الدنيا.



وأضافت حنان مطاوع عن كتابة وصيتها في عمر 25 سنة، وقالت أنها فعلت ذلك منذ أن كانت صغيرة أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تجددها كل فترة لتناسب المستجدات التي تطرأ على حياتها، وأضافت أن أول وصية كتبتها أوصت فيها بجزء من أموالها للسيدة التي قامت بتربيتها، وجزء لأصدقاء الطفولة، وكان أهلها على علم بالوصية، وأضافت أن أفكارها ليست سوداوية ودائما تحلم ببكرة، ولكنها تعلم أن هناك رحلتين يخوضها الشخص رحلة في الدنيا ورحلة نبنيها في الآخرة، ودائما تريد أن تبروزها أمامها طوال الوقت حتى لا تسرقني واحدة من الآخرى.