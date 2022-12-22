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حنان مطاوع في إطلالة تجذب المتابعين بفستان أسود جلد

عبد الرحمن رضا

خطفت الفنانة المصرية حنان مطاوع الأنظار، بعد نشر صور حديثه لها عبر الصفحة الشخصية والرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حنان مطاوع في إطلالة تجذب المتابعين بفستان أسود جلد 3 22/12/2022 - 9:20 ص

وكانت الصور بارتداء فستان أسود جلد، وشدت الصور انتباه المتابعين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعجب كثير من الناس بهذه الصور الجميلة.

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في غضون ذلك، ومن الناحية الجمالية، قامت بعمل تسريحة ذيل الحصان المظفر لشعرها، وطبقت مكياج ترابي ناعم وبسيط يليق بإطلالتها.

علاوة على ذلك نسقت الألوان ونسقت الإكسسوارات الخفيفة والبسيطة على لون الفستان الأسود الجلد.

حنان مطاوع في إطلالة تجذب المتابعين بفستان أسود جلد 1 22/12/2022 - 9:20 ص حنان مطاوع في إطلالة تجذب المتابعين بفستان أسود جلد 2 22/12/2022 - 9:20 ص

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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