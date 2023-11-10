حنان مطاوع تكشف عن وصيتها “كتبتها في سن الـ ٢٥”

تعود الفنانة حنان مطاوع لتتألق من جديد عبر شاشة الدراما بمسلسل “صوت وصورة” الذي يعرض على فضائية DMC، ومنصة Watch it.

الفنانة حنان مطاوع

والفنانة حنان مطاوع واحدة من النجمات اللاتي يتمتعن بشعبية وقبول كبير على الشاشة المصرية.

ويترقب جمهورها أعمالها الفنية بشغف كبير، خاصة وأنها تتمتع بجاذبية كبيرة، وتلقائية في أدائها الفني على الشاشة.

مسلسل صوت وصورة

مسلسل درامي يشارك فيه نخبة من نجوم الفن منهم “حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر”.

يتكون المسلسل من 30 حلقة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب “ توبة” ومن إنتاج أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى.

وصية الفنانة حنان مطاوع!

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن كتابتها لوصيتها وهي في سن الـ 25 من عمرها، موضحة ما مرت به من أزمة صحية في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الفنانة حنان مطاوع أنها كتبت وصيتها أسوة بالنبي محمد – صلى الله عليه وسلم، وتعمل على تجديدها كل فترة مع تغير الأحداث في حياتها.

وقالت حنان مطاوع في أحد اللقاءات التليفزيونية: من بعد 25 سنة وأنا بكتب وصيتي، أول وصية كان معايا مبلغ متخيلة إنه ياما هنا ياما هناك، كان ألف جنيه، قلت هيتوزعوا جزء للحاجة اللي مربياني، وأصحاب المدرسة كل واحد 100 جنيه.. ماما هتتجنن من الأفكار دي بس انا مش سوداوية.

وأضافت قائلة: طول الوقت بحلك ببكرة وإن فيه رحلتين في الدنيا والآخرة وبحاول أبروز الاتنين، علشان مفيش حاجة تيجي على حساب التانية.

رحلة حنان مطاوع مع المرض

تعرضت الفنانة حنان مطاوع لأزمة صحية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت مطاوع تفاصيل أزمتها الصحية قائلة: العالم بالنسبالي توقف من أربع شهور ونصف، الموضوع تضخم خد منحنى تاني، ارتبكت جدًا وبدأت أعمل مسح ذري، وكنت بحس بضيق في التنفس وصوتي لما كان بيجيلي أي دور برد ولما صوتي يتشرخ مش بيرجع بيقعد شهور، ورقبتي كانت تخنت بس مفيش حاجة طالعة فيها، اتشال من رقبتي 450 جرام.

وتابعت: عملت سونار، اللي عملولي السونار دخلوني في نفق مظلم، قالولي لو انتشر في جسمك كله هيحصل كذا، والموضوع خد أبعاد كبيرة جدًا، لما عرفت الخبر مكنتش شايفة حاجة غير أماليا، العالم كله تلخص فيها ومرتبكة جدًا، وأمير عمل نفس مشهدي مع هند صبري في حلاوة الدنيا، سابني طلع يكلم الدكاترة في عيلتنا، ولون وشه مزرق وعمال يقولي هتبقي كويسة، قلتله خلال أدائك ده ممكن أطب فيها، ونزلنا العربية قعد يعيط بصوت عالي قلتله هو انا بموت؟!.. دخلنا لأقصى نقطة واحنا لسه مروحناش للدكتور، الحمد لله كانت تجربة وحشة قوي وطول الوقت بحمد ربنا بس متمنية أعيش علشان أبقى مع أماليا».