حنان عن سامح الصريطي: أول مرة أقول لنفسي أنا بحب ده وعايزاه.. وبقيت أحبه أكتر بعد الجواز

ظهرت المطربة المعتزلة حنان، برفقة زوجها الجديد الفنان القدير سامح الصريطي، في حلقة مميزة ببرنامج “صاحبة السعادة”, الذي يعرض عبر قناة “dmc”، وتقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

سامح الصريطي والمطربة حنان في لقطات من لقاءات تليفزيونية سابقة - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وكشفت حنان، خلال الحلقة كواليس زواجها من الصريطي، حيث قالت: “مفيش مرة حبيت حد في الأول.. كان لازم هو يحبني ويفضل يلح وبعدها أستسلم.. ومع العشرة ممكن أحبه أو لأ.. ولأول مرة بعيش حالة إني أقول لنفسي أنا بحب ده وعايزاه.. وبقيت أحبه أكتر بعد الجواز لإني لقيت فيه كل الحاجات اللي كنت بسمع عنها”.

وتحدث الصريطي، عن مشاعر الحب التي يعيشها مع حنان، قائلًا: “قمة سعادتي إني أشوفها بتضحك وسعيدة.. أو لما تشكرني على حاجة عملتها.. وده حب فيه خوف عليها وواجب فيه متعة لإسعادها”.