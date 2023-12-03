حنان شوقي توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل: ماليش في الحاجات دي وبخاف ألعب في وشي

أوضحت الفنانة حنان شوقي، حقيقة خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية، وذلك ردًا منها على الصورة المتداولة لها والتي نشرها أحد أطباء التجميل داخل عيادته، والتي ظهرت فيه برفقته بلوك جديد.

الفنانة حنان شوقي في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: يوتيوب وانستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقالت حنان، في تصريحات صحفية: “الصورة اللي انتشرت دي من زيارتي له عشان هو قريبي.. وكل فترة بيحاول يقنعني أعمل عملية تجميل بس أنا برفض.. لإني ماليش في الحاجات دي.. أنا جبانة وبخاف ألعب في وشي”.

حنان شوقي، هي ممثلة مصرية من مواليد 16 مارس 1967 بمحافظة القاهرة، وعمرها حاليًا (56 سنة) واسمها الحقيقي: (سيدة أمين أحمد).

عملت حنان، منذ صغرها في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون، حيث قدّمت عروضًا مشوقة مع “أبلة فضيلة” التي قابلتها في مدرستها “مدرسة الشيخ خالد الابتدائية” بشبرا، وانطلقت بأول تجربة تمثيلية لها في فيلم “الجمالية” عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1990.

أبرز أعمالها: أفلام: “المواطن مصري، الإرهابي، قدارة، يا تحب يا تقب، البحر بيضحك ليه، الغجر”، ومسلسلات: “ليالي الحلمية، البخيل وأنا، يوم عسل يوم بصل، الناس كفر عسكر”.