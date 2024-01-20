حمو بيكا يقضي ليلة في الحبس بعد مشاجرة مع صاحب كافية في 6 أكتوبر .. تفاصيل

بعد مشاجرة عنيفة بينه وبين صاحب كافية شهير في السادس من أكتوبر، قضى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ليلة أمس في قسم شرطة 6 أكتوبر، المعركة نشبت بين بيكا وثلاثة من أصدقائه في مواجهة صاحب كافيه شهير بأكتوبر وثلاثة من العمال، نتج عنها خسائر متنوعة، ما بين إصابات وتكسير لمحتويات الكافيه.

تم أحالتهم للنيابة العامة

بدأت تفاصيل الواقعة بخلاف بين حمو بيكا وصاحب الكافيه بسبب فقرة غنائية، تطور الخلاف إلى شجار بالأيدي بين الطرفين، بعد أن تدخل أنصار كل طرف في مواجهة الآخر، لينتج عن ذلك تحطيم لبعض محتويات الكافيه إلى جانب إصابات 4 أشخاص.

على الفور تم حضور الشرطة التي اقتادت الجميع إلى قسم 6 أكتوبر وتم تحرير محضر بالواقعة، وحبس الجميع لحين عرضهم على النيابة العامة، ووجه صاحب الكافيه اتهامه لحمو بيكا بالاعتداء عليه وإحداث تلفيات بالكافيه، في المقابل وجه بيكا اتهامه له بالاعتداء عليه هو ومن معه، وإحداث إصابات بيهم.

النيابة تخلي سبيلهم

وبعرض الجميع على النيابة العامة، أقروا بالتصالح على المحضر المحرر لكل منهما، وتنازلا عن الاتهامات، فقررت النيابة إخلاء سبيلهم من سراي النيابة.

وجاءت الإصابات وفقاً لما أورده موقع “في الفن” كالتالي “عامل بالكافيه مصاب بجرحين بالجبهة، ومدير أعمال حمو بيكا مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، ومصمم جرافيك مدير تصوير بيكا مصاب بجرح قطعي بالذقن، وفني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن”.

كما تسبب التشاجر في إحداث تلفيات بالكافيه، تمثل في كسر في ألواح زجاجية.

جدير بالذكر أن هذه المشاجرة ليست الأولى لحمو بيكا، حيث تعددت مشاجرات مؤدي المهرجانات في أكثر من مكان، ولعل أشهرها كانت مشاجرة الساحل الشمالي، التي تعدى فيها على عدد من الأفراد بمنطقة مارينا 5، هذه المشاجرة التي رصدتها كاميرات القرية بين بيكا ورفاقه مع آخرين بالأحزمة، الأمر الذي تسبب في حدوث إصابات متعددة.