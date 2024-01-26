حمو بيكا: هعتزل بعد 10 سنين.. وأشارك في مسرحية مع رامز جلال

كشف مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، تفاصيل مشاركته في مسرحية جديدة مع الفنان رامز جلال، موضحًا أنها ستعرض في شهر مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

حمو بيكا - صورة أرشيفية

وقال حمو بيكا خلال لقائه ببرنامج “ورقة في ملف”، المذاع عبر قناة “النهار”، “أنا لو دخلت مجال التمثيل هنجح طبعًا بس اتحط في المكانة والحتة بتاعتي، والناس طالبة مني إني أمثل”.

وأشار حمو بيكا إلى أنه سوف يعتزل الفن بعد 10 سنوات، معقبًا: “أنا بحلم أكون مرتاح ومستور بس ومش هكمل غناء طول الـ 10 سنين الجايين ومحتاج أعمل مصلحة عشان أفضل في الحتة اللي أنا فيها، لأني شوفت فنانين كتير مش معاهم ومش عايز أوصل للمرحلة دي، ومش هقعد هنا لو وصلت للمرحلة ديه، وهكافح ولسه فيا نفس وهكمل المشوار”.

أما عن رأيه في دخول كزبرة في مجال التمثيل ومشاركته في فيلم الحريفة مؤخرًا، قال حمو بيكا: “كزبرة عنده موهبة التمثيل وشايف أنه شاطر، ليه منقفش جنبه وندعمه علشان يكمل في المسيرة؟”.