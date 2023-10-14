حملات للتأكد من تخفيض أسعار السلع.. يتابعها وزير التنمية المحلية مع المحافظين

تنفذ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية حملات للتأكد من تخفيض أسعار السلع الأساسية، ويتابعها وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة مع المحافظين.

حملات وزارة التنمية المحلية لضبط أسعار السلع المصدر: اليوم السابع

تهدف هذه الحملات إلى ضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق المصرية بكميات وأسعار تناسب المواطن البسيط، من خلال المعارض ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، وتتزامن هذه الجهود مع إطلاق مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، والتي ستستمر لمدة 6 أشهر.

ويهدف هذا الإجراء الرئيسي إلى حماية المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون أكثر من الحاجة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة تكثيف الرقابة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين، للحد من الاحتكار والتأكد من الامتثال لتخفيض الأسعار.

كما دعا إلى وضوح الأسعار على المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتوسيع نطاق إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة، وتقديم العروض والخصومات للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة لإيجاد حلول ومبادرات تساهم في حل هذه الأزمة، وأن المبادرات المتخذة تهدف إلى تخفيض أسعار السلع واستقرار السوق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى مجموعة من السلع المستهدفة، بما في ذلك الفول ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والعدس والزيت الخليط والأرز، وأشار إلى أنه من المتوقع خفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.

وناشد وزير التنمية المحلية المحافظين بمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع التي تلبي احتياجات المواطنين في الفترة المقبلة، وأكد أن رئيس الوزراء سيتابع تنفيذ أهداف المبادرة على مدار الوقت.