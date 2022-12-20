حمادة هلال يلاحق الشياطين في “المداح” الجزء الثالث ليتم عرضه في هذا الوقت

يعقد الفنان حمادة هلال في هذه الفترة جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد سمير فرج، وذلك في ضوء التحضيرات النهائية الخاصة بالجزء الثالث من مسلسل “المداح” للاتفاق على تفاصيل الشخصيات الجديدة، في الجزء الذي سوف يتم عرضه في موسم دراما رمضان القادم 2023.

ويذكر أن يوم السبت سوف يكون موعدا لانطلاق تصوير أولى مشاهد المسلسل في الجزء الثالث، وبأحد الديكورات الرئيسية في منطقة شبرا، ومن المقرر أن المسلسل سوف يتم تصوير الجزء الجديد فيه، في أكثر من مكان داخل وخارج جمهورية مصر العربية، منها محافظة قنا، والفيوم، وسانت كاترين، وكذلك دولة لبنان.

في غضون ذلك، تشهد أحداث الجزء الثالث من مسلسل “المداح” ظهور شخصيات جديدة لم يسبق لها التواجد بالجزء الأول والجزء الثاني، وتمثل الجانب الصعيدي في القصة، وهم: الفنان أحمد ماهر، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان أحمد كشك، والفنان محمد مهران.

علاوة على ذلك، يُشارك في الجزء الجديد من “المداح” كل من: يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون، والعمل من بطولة: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.