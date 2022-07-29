حلم مصر النووي يتحقق.. بدء بناء أول مفاعل في محطة الضبعة النووية

بعد سبع سنوات من الاتفاق والمفاوضات، بدأ أخيرًا بناء محطة الضبعة النووية للطاقة في مصر. حيث بدأت شركة الهندسة النووية الروسية روساتوم في، 20 يوليو، وضع الأساسات الخرسانية الأولى للمحطة، لتبدأ عملية بناء مدتها ثماني سنوات ومن المتوقع أن يتم تشغيلها في عام 2030.

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وضع الأسس الخرسانية الأولى هو الخطوة الأولى نحو تحقيق طموحات مصر في مجال الطاقة النووية.

وأضاف شاكر أن مفاعلات الضبعة الأربعة تلتزم تماما بمعايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كما تتحمل الزلازل وتحطم الطائرات والانفجارات وحتى موجات المد.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة النووية، أمجد شكر، أن المشروع سينتج من أربعة مفاعلات 1.2 ميجاوات، بتكلفة حوالي 30 مليار دولار، بتمويل من قرض قيمته 25 مليار دولار من روسيا و 15٪ من أموال وزارة المالية المصرية. ستبدأ مصر في سداد القرض الروسي بفائدة نسبة 3٪ عام 2029.

يقدر عمر المفاعلات الأربعة بـ 100 عام، وسوف تنتج تسعة في المائة من إجمالي احتياجات الكهرباء في مصر بمجرد تشغيلها.