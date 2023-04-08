حلا شيحة تنشر صورة وهي ترتدي الحجاب والجمهور ساخراً”لبست الحجاب؟؟ ليه هو النهارده أيه؟” | صورة

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صاحبة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت حلا شيحة في الصورة الأخيرة لها على إنستجرام في شهر رمضان الحالي وترتدي الطرحة وتقرأ القرآن، على عكس ما نشرت من صور قبل رمضان.

وتثير دائماً الفنانة حلا شيحة الجدل بسبب الحجاب وكثرة خلعها وارتدائها له، وهذا يثير غضب الجمهور المصري المتمسك بالعادات والتقاليد والدين أيضًا.

وعلق المتابعين على هذه الصورة وهجموا على حلا : “لبست الحجاب؟؟

ليه هو النهارده أيه؟، ربنا يهدي، أيه حكاية الفنانين لازم يقولوا للعالم أنهم بيقرأوا قرأن”، وتنوعت التعليقات والهجوم على حلا شيحة.